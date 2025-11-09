Una influencer desvela el truco para saber si un abrigo protege del frío antes de comprarlo: «Es una barbaridad» La clave está en comprobar si este componente aparece en la etiqueta

El cambio de armario de verano a otoño marca el regreso de una prenda imprescindible de cara al frío: los abrigos. Aunque las temperaturas en Murcia todavía no invitan a salir a la calle con múltiples capas, algunos prefieren anticiparse a comprar ropa más invernal, como jerséis y chaquetas.

Las tiendas ya tienen expuestas las nuevas colecciones y, con ellas, las tendencias que definirán los outfits de los próximos meses. Otra de las opciones más recurrentes para adquirir prendas a precios más bajos es recurrir a mercadillos de segunda mano o vintage, que también suelen celebrarse a modo de eventos en distintas ciudades. Sin embargo, antes de lanzarse a renovar un abrigo hay que asegurarse de que la inversión merece la pena y de que cumple correctamente su función: proteger del frío.

El truco para saber si va a abrigar

La creadora de contenido Almu Carrión, que acumula más de 385.000 seguidores en Instagram (@almucarrion), ha explicado la táctica para elegir un abrigo que cumpla de verdad su función sin necesidad de probarlo. La clave no está en el diseño ni en el grosor del tejido, sino en la composición de la prenda. Para ello, tan solo hay que fijarse en la etiqueta.

Lo primero en lo que hay que fijarse es si indica pluma o plumón: «Cuanto más plumón tenga frente a pluma, más abriga», señala. Para ilustrarlo, muestra una prenda de la marca Uniqlo, cuyo relleno está compuesto por un 90% de plumón y un 10% de pluma. «Es una barbaridad», comenta al observar la etiqueta. Asimismo, también hay que verificar la cantidad de poliéster, que en este caso alcanza un 72%: «No es malo porque va a hacer que no cale, que sea resistente y que corte el viento», detalla.

Por el contrario, enseña otro ejemplo en el que tanto el relleno como el forro y el exterior son 100% poliéster y no lleva nada de pluma ni plumón. Almu explica que esta composición «solo va a hacer que sudes» y que «no va a abrigar como tal». Además, advierte de que no va a transpirar. Otro truco que comparte, si se está comprando en tienda, es probarse el abrigo y comprobar si, al poco tiempo, se nota que entra aire con facilidad por los laterales. Con estas técnicas, la creadora de contenido asegura que se puede conseguir con facilidad un abrigo que vaya a proteger realmente del frío.