Evita que tus prendas denim pierdan color: el truco infalible para que no destiñan

Los pantalones vaqueros son un básico en cualquier armario, sin embargo, en los últimos años las prendas denim se han convertido en una gran tendencia dentro del mundo de la moda: monos, chalecos, tops… A pesar de su popularidad, si has seguido esta tendencia, puede que hayas notado que ha manchado la ropa o los tejidos que han estado en contacto con ella, sobre todo, si se trata de un tono oscuro.

Esto no se debe a un error en la fabricación, sino que ocurre principalmente por el tinte índigo, el pigmento natural que se utiliza tradicionalmente para darles ese tono azul tan característico. A diferencia de otros tintes que penetran en la fibra, el índigo solo se adhiere a la parte exterior del hilo, por lo que con el uso, el roce y los lavados, el color se va perdiendo progresivamente.

De hecho, algunos incluso afirman que esa pérdida gradual puede llegar a ser beneficiosa, ya que se suele decir que estos son los que mejor envejecen. A medida que el color se desgasta, los pantalones o prendas se adaptan a ti y crean un efecto exclusivo conocido como 'fade'.

No obstante, a pesar de esta personalización, muchos prefieren evitar la pérdida del color. Para lograrlo, es importante seguir una serie de cuidados básicos que ayudarán a conservar el tono original del denim y evitar que se destiñan.

Cómo cuidar tus prendas denim

Si prefieres lavar tus jeans a mano, lo ideal es sumergirlos en un barreño o recipiente grande con agua fría y jabón neutro. Déjalos reposar entre una y dos horas y, una vez transcurrido el tiempo, enjuágalos con cuidado hasta eliminar por completo los restos de jabón -de lo contrario, podrían aparecer manchas de detergente al secarse-. Finalmente, deja secar la prenda al aire, bien extendida y sin exposición directa al sol.

En caso de optar por la lavadora, lo fundamental es lavar los jeans del revés y a una temperatura máxima de 30 grados. Además, se recomienda no mezclar colores en el mismo ciclo, ya que esto ayuda a preservar el tinte y evitar la transferencia de pigmentos.

Cómo evitar que destiñan

El 'raw denim', al no haber sido sometido a procesos previos de lavado o desgaste, tiende a desteñir más que los clásicos blue jeans. Para ralentizar este proceso, se aconseja sumergir los pantalones en agua tibia con media taza de vinagre durante aproximadamente una hora. Después, se deben enjuagar con agua fría y dejar secar al aire.

Otra alternativa es lavar los jeans en la lavadora añadiendo la misma cantidad de vinagre en el compartimento del ciclo de aclarado. Este sencillo truco ayuda a fijar el tinte y prolongar la vida del característico color índigo.

