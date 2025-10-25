El error más común al limpiar los trapos y fregonas en la lavadora: esta es la forma correcta de hacerlo Es importante seguir una serie de pasos para que la limpieza se realice correctamente y sin contaminar otras prendas

El error más común al limpiar los trapos y fregonas en la lavadora: esta es la forma correcta de hacerlo

Ana de Dios Sábado, 25 de octubre 2025, 22:54 Comenta Compartir

Trapos, bayetas, fregonas… estos son algunos de los objetos con los que limpiamos nuestra casa para que luzca impecable, y precisamente por ello acumulan suciedad. Por eso, deben lavarse con frecuencia; por lo general se aconseja hacerlo a diario o cada dos días, en el caso de los paños, si se utilizan cada día, especialmente en la cocina. Mientras que las fregonas requieren un lavado cada 4-8 semanas, o antes si están demasiado sucias.

Sin embargo, lo que puede generar dudas es cómo hacerlo correctamente. Lo más sencillo puede parecer meterlos en la lavadora y dejar que la máquina haga el resto, pero lo cierto es que esto puede resultar peligroso si los mezclamos con otras prendas o no seguimos el procedimiento adecuado. Por otro lado, algunas personas pueden llegar a pensar que este método, aunque más rápido, puede resultar antihigiénico.

Es por ello que el ingeniero químico Diego Fernández ha compartido en su cuenta de Instagram (renovandoconideas) los pasos que debemos seguir para que la limpieza se realice correctamente y sin contaminar otras prendas.

Según explica este experto, lo primero que debemos hacer es no mezclar los trapos, paños y demás con prendas personales, como toallas o ropa interior, para evitar la contaminación, que es «muy común». La 'clave' está en tratarlos por separado y realizar un lavado a alta temperatura, preferiblemente a 60 grados centígrados, para garantizar una adecuada desinfección. Además, recomienda añadir una o dos cucharadas de percarbonato de sodio junto al detergente habitual.

Por otro lado, en el caso de que la lavadora no tenga opción de agua caliente, podemos ponerlos a remojo con agua caliente y el percarbonato de sodio y posteriormente lavarlos en un ciclo normal. Esto también es eficaz cuando los trapos están «muy manchados», asegura.

Este producto, el percarbonato de sodio, posee varias ventajas, principalmente su potencia como blanqueador, quitamanchas y desinfectante. Es una alternativa ecológica a los productos químicos agresivos, ya que es biodegradable y no libera tóxicos. Según explica Fernández, este libera oxígeno activo, que además de limpiar las manchas también «elimina las bacterias»: «Si lo usas junto a tu detergente en un ciclo de lavado de 40º o más, también mejora la higiene del lavado. Así disminuye la contaminación cruzada en el resto de prendas», afirma.

De esta forma, con este pequeño gesto es posible reducir la carga de trabajo, evitando realizar esta tarea de forma manual, al mismo tiempo que nos aseguramos de que ni la lavadora ni el resto de cosas que metemos en ella acumulen contaminación que estos objetos de limpieza puedan contener.

Temas

Trucos de limpieza