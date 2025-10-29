No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño Con la bajada de las temperaturas, muchos hogares comienzan a notar la presencia de pequeños visitantes indeseados

Con la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas, muchos hogares comienzan a notar la presencia de pequeños visitantes indeseados: las cucarachas. Esto se debe a que estos insectos, que prefieren los ambientes cálidos y húmedos, aprovechan cualquier rendija o desagüe para refugiarse del frío.

Durante esta época del año, estos insectos buscan resguardarse en interiores, donde encuentran las condiciones ideales para sobrevivir: calor, humedad y alimento. Por ello, espacios como cocinas, baños, sótanos o incluso motores de electrodomésticos se convierten en escondites perfectos. Además, con el aumento de lluvias y el descenso de la temperatura exterior, su actividad se concentra en lugares cerrados y protegidos.

Para detectar la presencia de esta plaga, debemos fijarnos en una serie de indicadores o señales, como la aparición de excrementos, mudas de piel o un olor fuerte y característico. En esta época, también se reproducen más rápido, especialmente si encuentran restos de comida o basura acumulada, lo que agrava el problema.

Más allá del rechazo que generan, las cucarachas representan un verdadero riesgo para la salud. Pueden transmitir bacterias como Salmonella o E. coli, contaminar utensilios y alimentos, y agravar alergias o problemas respiratorios. Por eso, mantenerlas alejadas del hogar también supone una medida de prevención sanitaria.

Cómo evitar que las cucarachas entren en casa

La prevención es la clave para evitar una invasión de cucarachas en otoño; por ello, los expertos en control de plagas recomiendan seguir algunas medidas básicas. Lo primero es mantener la limpieza diaria: evita dejar restos de comida en mesas o encimeras, limpia migas y grasa de la cocina, y vacía la basura cada día.

También es importante revisar grietas o rendijas, ya que es donde se refugian. Para evitar que proliferen, sella juntas, huecos o fisuras en paredes, suelos y marcos de puertas o ventanas. En cuanto a los desagües y cañerías, usa rejillas o tapones cuando no los estés utilizando para evitar que aparezcan.

A las cucarachas les atraen los ambientes cálidos y húmedos; por ello, ventila bien los baños o zonas de la casa donde se acumule humedad. Por último, revisa aquellas partes donde puedan esconderse, como motores de neveras, lavavajillas o calentadores.

Trucos para eliminar las cucarachas de tu casa

Si has detectado la presencia de estos insectos en tu vivienda, puedes recurrir a ciertos trucos. Uno de ellos es recurrir a las piñas de pino. Los ácidos naturales presentes en su estructura leñosa cuentan con compuestos que tienen un efecto repelente, ya que el aroma y el aceite esencial conocido como alfa-pineno no les resulta agradable. Colócalas en las estancias afectadas.

También está el conocido truco de laurel, uno de los métodos más efectivos, ya que actúa como repelente natural para numerosos insectos por el olor que desprende. Para su preparación, tritura laurel seco hasta obtener una consistencia similar al polvo. Viértelo en un pulverizador con ácido bórico y agua caliente, y pulverízalo por las zonas afectadas de la casa.