Imagen de archivo de una araña. Fotolia

Por qué es común la aparición de arañas en otoño y cómo prevenirla en el interior de tu hogar

Aunque, por lo general, no representan una amenaza grave, su presencia puede resultar incómoda para muchos

Ana de Dios

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:48

Estamos acostumbrados a pensar que el verano es la época en la que los bichos aparecen con más frecuencia; sin embargo, hay algunas especies que suelen proliferar en el interior de las casas más en otras épocas del año, como, por ejemplo, las arañas. El cambio de estación impulsa a los arácnidos a buscar refugios cálidos y tranquilos, donde puedan resguardarse del frío y encontrar alimento. Aunque, por lo general, no representan una amenaza grave, su presencia puede resultar incómoda para muchos.

Durante el otoño, las arañas tienden a trasladarse al interior de las viviendas en busca de condiciones más estables. Prefieren los rincones secos y poco frecuentados, como marcos de ventanas, trasteros, techos, sótanos o detrás de los muebles. Además, esta estación coincide con su periodo de apareamiento, lo que explica que su presencia sea más visible, especialmente en las noches, cuando salen de sus escondites en busca de pareja o alimento.

La mayoría de las especies que se encuentran en las viviendas son inofensivas, pero la aparición de arañas también suele indicar la presencia de otras plagas, ya que suelen convivir cerca de pequeños insectos como mosquitos, moscas o polillas, de los cuales se alimentan. Sin embargo, también pueden ser un peligro. En algunos casos, las picaduras de las arañas pueden causar irritación o reacciones leves, sobre todo en personas alérgicas.

Cómo mantenerlas a raya

La prevención es, sin duda, la mejor estrategia para mantener a las arañas bajo control durante los meses fríos. Los especialistas en control de plagas coinciden en que una serie de hábitos sencillos puede marcar la diferencia a la hora de evitar su presencia en casa. En primer lugar, mantener una limpieza constante es fundamental: aspirar con regularidad los rincones, techos y la parte posterior de los muebles ayuda a eliminar telarañas, huevos y polvo acumulado que pueda servirles de refugio.

Del mismo modo, ventilar las habitaciones a diario resulta muy eficaz, ya que el aire fresco reduce la humedad y evita la proliferación de pequeños insectos que sirven de alimento a las arañas. También es importante mantener el orden y la organización en trasteros, altillos y zonas poco utilizadas, pues el desorden y la acumulación de objetos ofrecen escondites ideales para estos arácnidos.

Otra medida esencial consiste en revisar y sellar las posibles entradas desde el exterior, como rendijas en paredes, marcos de ventanas o pequeñas grietas por las que puedan acceder. Por último, controlar la presencia de otras plagas domésticas, como moscas o mosquitos, contribuye de manera indirecta a limitar la aparición de arañas, ya que al reducir su fuente de alimento se evita que encuentren motivos para permanecer dentro del hogar.

