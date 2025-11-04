Un bar desvela su secreto para multiplicar las propinas con facilidad: «Aumentaron un 78%» Este juego atrae a los consumidores y contribuye a llenar la hucha

No hay mayor muestra de satisfacción hacia un servicio que dejar una buena propina. En países como Estados Unidos, esta pequeña gratificación es casi una obligación, ya que permiten completar el salario de quienes trabajan de cara al público. Esa costumbre no está tan arraigada en España, sobre todo desde que los pagos con tarjeta se han convertido en la principal fuente de pago. No obstante, hay quien mantiene el detalle de dejar las vueltas como muestra de gratitud.

Los bares y restaurantes han ideado sus propias fórmulas para animar a los clientes a llenar la hucha: desde mensajes ingeniosos en sus botes hasta datáfonos que ofrecen la opción de añadir una pequeña cantidad extra para quienes no pagan en efectivo. Uno de los trucos más ingeniosos que se hizo viral hace unos meses en Instagram fue el de un bar que colocó un vaso con un limón flotando en agua: quien lograra dejar una moneda sobre él sin que se hundiera, ganaba una cerveza gratis. Este tipo de juegos incitan a los consumidores a probar suerte y, como resultado, terminan llenando el bote con facilidad.

Un nuevo juego para disparar las propinas

Otro de los retos que ha circulado recientemente por las redes y que muchos usuarios han aplaudido consiste en una caja transparente llena de agua con un vaso de chupito en el centro. El objetivo es lanzar una moneda y lograr que caiga dentro del vaso. Quien consigue acertar se lleva una bebida gratis. El truco está en que el desafío parece mucho más fácil de lo que realmente es, por lo que el bar consigue una buena recaudación con este juego.

«Muchísima gente lo intentó, pero casi todos fracasaron», explican en el vídeo. Como consecuencia, aseguran que «ese día las propinas del local aumentaron un 78%». El motivo es que los que no consiguieron ganar, siguieron intentándolo en repetidas ocasiones. Sin duda, una buena fórmula para incrementar las ganancias de la jornada laboral, atraer a los curiosos y ofrecerles un momento de diversión.

