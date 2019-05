El truco para librarte de los spoilers de 'Juego de Tronos' en las redes sociales Numerosos detalles del capítulo final de esta serie campan a sus anchas en las redes sociales LA VERDAD Martes, 7 mayo 2019, 11:27

La última temporada de 'Juego de Tronos' arrastra a miles de espectadores que ahora deben aceptar que el final de la serie ha llegado. Ahora, el mayor temor de los usuarios es toparse con toda suerte de 'spoilers' antes de ver el último capítulo. Y es que los que ya conocen el desenlace han revelado algunos detalles de la trama que arruinará la expectación de los que aun no han encontrado un hueco para disfrutar de la entrega final. Ante todo, lo mejor para evitar cualquier 'spoiler' es dejar de visitar nuestras redes sociales aunque para los usuarios hiperconectados será muy difícil. Para ellos, según El Mundo, existen otros trucos muy útiles.

Twitter cuenta con la opción de silenciar palabras, usuarios, hashtags o incluso emojis. Para hacerlo solo tienes que acceder a 'Configuración y privacidad' y seleccionar 'Palabras silenciadas'. Desde ahí podrás introducir, una a una, todas las palabras que desees ocultar y especificar cuánto tiempo quieres que dure el bloqueo. Es aconsejable seleccionar el nombre de la serie, el de sus protagonistas y otras como «combate», «batalla» o «muerte».

Si prefieres ignorar a algunos usuarios que no paran de lanzar 'spoilers', podrás indicarlo directamente desde la cronología y no sabrán que han sido silenciados. También puedes desactivar los retuits de un usuario, a través del menú desplegable de su perfil que se sitúa a la derecha del indicativo 'Siguiendo'. Si los 'spoilers' te asaltan hasta en Instagram, te interesa saber que puedes silenciar a los usuarios más propensos a ello pulsando sobre los puntos que acompañan el perfil que figura en la cronología.

Otra opción es obviar el contenido multimedia, aunque solo podremos hacerlo en la aplicación móvil de Twitter. Así evitaremos ver sin querer fotos o vídeos que pueden ser muy reveladores. Si visitamos YouTube y nos asalta un vídeo relacionado con el capítulo que aun no hemos visto podemos indicar la plataforma que no queremos verlo. Pulsando sobre los tres puntos verticales podremos seleccionar la opción 'No me interesa este vídeo'. Si hacemos esto en varias ocasiones YouTube captará la indirecta.