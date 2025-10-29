«En SAES nos esforzamos por convertir conocimiento en tecnología útil para defensa y aplicaciones medioambientales»

El presidente de SAES, José Javier Mármol, en el Puerto de Cartagena.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región ha reconocido a la empresa SAES con el premio de la categoría 'Liderazgo Tecnológico en proyectos de Defensa', en la XXIV edición de la Noche de las Telecomunicaciones. «Es un reconocimiento al equipo de SAES y a nuestros socios y clientes», confiesa José Javier Mármol, presidente de la compañía especializada en acústica y multinfluencia submarina, agregando que «aspiramos a que la ciudadanía conozca y se sienta orgullosa del trabajo que hacemos desde Cartagena». Con más de 35 años de trayectoria, esta entidad realiza una función esencial a nivel nacional e internacionales en programas de seguridad y protección del medio marino: «Priorizamos calidad, cumplimiento y cooperación con Administraciones, Fuerzas Armadas, Universidades y empresas tractoras.

-¿Qué supone recibir el premio 'Liderazgo tecnológico en proyectos de defensa' por parte de los 'telecos' de la Región de Murcia?

-Es un reconocimiento que nos honra doblemente: por venir de un colectivo clave en nuestros sistemas —comunicaciones, procesado de señal, ciberseguridad y datos— y por otorgarlo en nuestra tierra. Es, sobre todo, un reconocimiento al equipo de SAES y a nuestros socios y clientes, con quienes compartimos la vocación de servicio público y de innovación con propósito.

-El sector regional ha valorado el esfuerzo de SAES por reinventarse y por la inversión regional. ¿Qué significado tiene para la empresa haber destacado por esta razón?

-Confirma que el camino emprendido es el correcto: modernización de instalaciones y procesos, actualización de nuestra imagen y foco en el desarrollo de negocio, sin perder de vista a las personas y su bienestar. Hemos querido que se conozca mejor quién es SAES y qué aporta a la región y al país, como empresa pública que reinvierte sus beneficios en la sociedad.

-¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en su estrategia de crecimiento?

-Son el eje. Impulsamos IA aplicada, digitalización y ciberseguridad, con transferencia efectiva desde la universidad y el ecosistema regional. Las cátedras con universidades y otras colaboraciones estructuran proyectos, seminarios y prácticas que alimentan nuestra I+D y cantera de talento.

-¿De qué innovaciones se siente SAES más orgullosa?

-De las que resuelven misiones reales y salvan vidas: soluciones de vigilancia y protección del entorno submarino, arquitecturas de sistemas avanzados y productos propios que hoy integran grandes programas nacionales e internacionales. Y del esfuerzo por convertir conocimiento en tecnología útil para defensa y aplicaciones medioambientales.

-¿Qué otros rasgos les caracterizan y distinguen de la competencia?

-La combinación de especialización tecnológica, cultura de colaboración con la academia y la industria, y el compromiso de empresa pública que reinvierte en el territorio. Aspiramos a que la ciudadanía conozca y se sienta orgullosa del trabajo que hacemos desde Cartagena.

-¿Lo toman como un reto o una responsabilidad ser un actor estratégico en la protección de infraestructuras críticas y aplicaciones medioambientales?

-Es una responsabilidad. Hablamos de seguridad nacional, continuidad de servicios esenciales y protección del medio marino. Por eso priorizamos calidad, cumplimiento y cooperación con administraciones, Fuerzas Armadas, universidades y empresas tractoras.

-¿Qué es lo positivo de aportar soluciones propias a un campo tan concreto y esencial como la electrónica submarina?

-Soberanía tecnológica, agilidad y adaptación. España y Europa han tomado conciencia de reducir dependencias y apostar por tecnología nacional y europea, invirtiendo en innovación y talento. Eso nos hace más resilientes y competitivos.

-Desde su fundación en 1989, ¿cuál es la fórmula que ha seguido la empresa hasta situarse como un referente a nivel internacional?

-Talento, perseverancia y alianzas. Hemos combinado participación en grandes programas con el desarrollo de productos propios, modernizando la empresa y cuidando a las personas con acuerdos laborales y proyectos que ilusionan. Y explicando mejor quiénes somos y qué aportamos.

-A lo largo de las últimas tres décadas, ¿cómo ha sabido la compañía adaptarse a cada momento, condicionado por las amenazas globales y las coyunturas geopolíticas?

-Con visión a largo plazo y flexibilidad operativa: anticipando capacidades, colaborando con socios de referencia y priorizando la innovación. El contexto internacional refuerza la necesidad de invertir en tecnología y en nuestra base industrial.

-¿Cómo están abordando los retos que presenta la electrónica submarina?

-Con una hoja de ruta que integra I+D, digitalización y sostenibilidad, y con nuevas capacidades en acústica, IA y vehículos no tripulados. Iniciativas como el CETSUB, en colaboración con socios estratégicos y universidades, buscan atraer talento, fomentar un ecosistema de innovación y ofrecer soluciones integradas y respetuosas con el medio marino.

-¿Qué impacto tiene SAES en la economía y el talento de la Región de Murcia y cómo piensan ampliarlo?

-SAES impulsa la economía regional creando empleo cualificado, apoyando a proveedores locales y generando valor social. En el último año, el equipo creció un 31% y se reforzaron perfiles STEM. Pagamos a proveedores en una media de 22 días, lo que ayuda a las pymes de la zona. Y, por ejemplo, en 2023, generamos más de 734.000 euros de valor económico directo en la región.

Además, apostamos por la sostenibilidad: invertimos más de 200.000 euros en nuestro primer Plan Estratégico ESG y el centro de Cartagena ya funciona con energía 100% renovable, reduciendo emisiones y costes. Para ampliar este impacto, seguiremos creando empleo estable, colaborando más con empresas y centros tecnológicos locales, y atrayendo proyectos nacionales y europeos para que se desarrollen desde Cartagena. Nuestro objetivo es claro: más innovación, empleo de calidad y retorno económico y social para la Región de Murcia y la comarca de Cartagena.

