WhatsApp podría bloquear tu cuenta en breve si no cumples con este requisito Aun estás a tiempo de evitar que la compañía bloquee la aplicación en tu móvil LA VERDAD Martes, 12 marzo 2019, 12:51

¿Qué harías si mañana no puedieras acceder a tu cuenta de Whatsapp? La aplicación de mensajería instantánea con más usuarios en el mundo podría darte un buen susto dentro de muy poco tiempo. Whatsapp va a bloquear miles de cuentas temporalmente por razones de seguridad. A través de un comunicado, la compañía ha advertido a todos aquellos que utilicen una versión no oficial de Whatsapp del futuro bloqueo.

GB WhatsApp y WhatsApp Plus son algunas de estas aplicaciones, que se descargan a través de canales no oficiales y que afectan gravemente a la seguridad del teléfono ya que, al no cumplir las normas en este sentido, infectan el terminal (especialmente Android) con virus y malware.

Quienes descargan las versiones piratas de Whatsapp lo hacen por el mayor número de emojis con el que cuenta y la posibilidad de cambiar el diseño de los chats y las grafías. Sin embargo, ignoran el déficit de seguridad que incorporan estas aplicaciones similares.

¿Cómo puedo evitar el bloqueo de mi cuenta de Whatsapp?

Sólo tienes que borrar la aplicación pirata e instalar la versión oficial. Tras ingresar tus credenciales comprobarás que todo funciona con normalidad. Además podrás recuperar todos tus chats si haces una copia de seguridad de la aplicación falsa. Después de instalar el Whatsapp oficial basta con acudir a la opción 'Copia de seguridad' y seleccionar 'Restaurar'.