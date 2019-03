Así puedes designar al heredero de tu cuenta de Facebook en caso de fallecimiento Tu cuenta se convertirá en un perfil conmemorativo y su nuevo gestor tendrá funciones limitadas LA VERDAD Lunes, 18 marzo 2019, 10:10

Si eres una persona previsora, de las que piensan en todo y, además, has cumplido ya cierta edad, es posible que ya hayas pensado en la muerte. Son muchos los que preparan en vida algunos trámites que tienen que ver con este momento. Están los que pagan religiosamente su seguro de decesos para librar de cualquier coste a sus dolientes. También se dan cabida aquí los que dejan redactado su testamento. Pero seguro que no te has parado a pensar qué ocurrirá con tu cuenta de Facebook después de morir y es que también se puede heredar. Así que antes de irte al otro barrio conviene que determines cuál será la persona que pasará a gestionar tu perfil.

El momento es ahora. Entra en tu cuenta y accede a 'Configuración'. Busca la pestaña 'General' y selecciona 'Administrar cuenta'. En este apartado podrás seleccionar un «contacto de legado», es decir, la persona que heredará los derechos de tu perfil de Facebook. El elegido podrá fijar una publicación de homenaje, como la fecha y el lugar del funeral. También podrá actualizar la foto de perfil y la de portada o, incluso, solicitar la desaparición de tu cuenta.

No obstante, tu heredero tendrá limitados sus derechos. No podrá iniciar sesión en la cuenta, ni leer tus mensajes, ni aceptar solicitudes de amistad, ni eliminar a ninguno de tus amigos. Por otra parte, existe al posibilidad de autorizar a esta persona para que acceda a una copia de seguridad de todas tus fotos, vídeos, publicaciones e información del perfil. Tu heredero también podrá ver las publicaciones de la sección de 'Homenajes'.