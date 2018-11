Cómo salvar tus fotos y mensajes de Whatsapp antes de que se borren hoy Preocúpate si nunca has hecho una copia de seguridad a tus archivos de Whatsapp LA VERDAD Lunes, 12 noviembre 2018, 11:59

Whatsapp lleva tres meses advirtiéndolo. Desde hoy, las copias de seguridad de esta aplicación no ocuparán espacio. Este cambio, que parte de un acuerdo entre Google y Whatsapp, sólo afectará a los móviles Android.

Si tiénes un teléfono Android podrás guardar una copia de seguridad en Drive sin que cuente el espacio que ocupa y, además, podrás transferirla si cambias de móvil, siempre que sea un dispositivo Android.

Antes de que sea tarde, actualiza tu copia si no quieres perder ningún archivo y ten en cuenta que aquellos usuarios que si no has hecho ninguna actualización en un año verás como se elimina tu copia de seguridad.

Hacerla es muy fácil. Debemos abrir la aplicación y abrir el menú de ajustes dentro del apartado de chats. Ahí encontraremos todas las opciones disponibles relacionadas con la copia de seguridad, para la que podremos establecer una periodicidad.

Si quieres salvar tus archivos conéctate a una red wifi y abre el menú de Configuración. Selecciona la opción de respaldar los chats en Google Drive, dentro del apartado de Chats.