Así puedes pasar los audios de Whatsapp a texto Este formato de mensaje es muy cómodo para el emisor aunque para el receptor puede resultar pesado

¿Quién no ha recibido un audio de Whatsapp cuando le era imposible escucharlo? ¿Quién no ha perdido el tiempo escuchando durante minutos un mensaje que no le interesa o que se podría haber resumido mucho más? Situaciones como esta son el pan de cada día de muchos que ya están hartos de este formato pero ya ha nacido la solución a tan pesada tarea.

Es el caso de la aplicación 'Audio en Texto', que es gratuita y ocupa muy poco espacio en el teléfono móvil. Para aprovechar sus funcionalidades basta con descargarla desde Play Store y seguir unos pasos muy sencillos. Una vez abierta la aplicación deberás seleccionar el audio de Whatsapp que quieres transcribir. Si seleccionas la opción 'compartir' y esperas unos segundos 'Audio en Texto' hará la conversión. Como resultado, aparecerá el texto escrito en un banner de la aplicación. Cuando lo leas podrás cerrarlo.

Existen otras aplicaciones como 'Transcriber', que tiene un funcionamiento similar a la anterior y que ha presentado algunos fallos en la transcripción de audios de mala calidad.