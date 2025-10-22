La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sundar Pichai, CEO de Google, con uno de los ordenadores cuánticos de la compañía. Google Quantum AI

Google asegura haber alcanzado «la ventaja cuántica práctica»

El gigante del buscador desarrolla un algoritmo capaz de resolver problemas 13.000 veces más rápido que el segundo ordenador convencional más potente del mundo

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:33

Comenta

En la carrera por liderar el desarrollo de los ordenadores cuánticos, IBM y Google se han destacado como dos de las empresas líderes en un ... campo que promete revolucionar sectores como la fabricación de nuevos medicamentos, el sector financiero o la criptoseguridad. La primera acaba de instalar en San Sebastián el IBM System Two. La segunda ha anunciado este miércoles que ha alcanzado ya «la ventaja cuántica práctica».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  2. 2 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  3. 3 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  4. 4

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  5. 5 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  6. 6 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  7. 7

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  8. 8

    Dos nuevas torres para retomar la construcción en el entorno de Nueva Condomina, en Murcia
  9. 9 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  10. 10 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Google asegura haber alcanzado «la ventaja cuántica práctica»

Google asegura haber alcanzado «la ventaja cuántica práctica»