La función desconocida de iPhone para bloquear las llamadas de spam antes de sonar: «Es como un asistente personal» Uno de los objetivos de la herramienta es prevenir los intentos de estafa

¿Cuántas llamadas de spam recibes al cabo de la semana? Hay dispositivos que contabilizan hasta varias en una misma jornada. Muchas de estas son de carácter comercial: seguros, contratos de luz o servicios similares. Sin embargo, en los últimos meses también se han popularizado los contestadores automáticos que ofrecen supuestamente un empleo y que terminan siendo un timo. Ante esta situación, es aconsejable no responder diciendo «sí» a números desconocidos ni facilitar datos personales.

Una de las opciones más populares para evitar estas llamadas es apuntarse a la Lista Robinson, un registro que permite a los usuarios excluirse de las campañas de marketing telefónico, correo electrónico y postal de aquellas empresas a las que no se les ha dado consentimiento para que envíen su publicidad. A esta estrategia se suma la funcionalidad que ofrecen muchos teléfonos, que permiten marcar las llamadas de spam o sospechosas para que su portador tenga la opción de identificarlas antes de cogerlas.

La nueva función de iPhone

Apple ha tomado cartas en el asunto a través de una nueva función para proteger a sus usuarios. Eduard Blasi, abogado digital, ha publicado un vídeo en Instagram (@eduardblasi) para explicar cómo funciona esta herramienta que está disponible desde el mes de septiembre: «Puedes hacer algo brutal, que es bloquear las llamadas de spam antes de que suene el teléfono».

Para activarlo, hay que entrar en ajustes y, dentro del menú, buscar la sección 'apps', que suele estar al final. Dentro de esta categoría, se debe pinchar en 'teléfono'. El siguiente paso es localizar la opción 'filtrar llamadas de desconocidos' y activar 'solicitar motivo de la llamada'. «Lo que pasará es que cuando alguien te llame que no tengas guardado en tu teléfono tu iPhone no sonará todavía. Primero, el sistema pedirá que diga su nombre y el motivo de la llamada. Después, verás en la pantalla una transcripción de lo que ha dicho», explica. De este modo, el receptor dispone de más información para decidir si contesta.

El profesional indica que los usuarios que lo han probado han asegurado que las llamadas de spam han caído en picado y que muchos cuelgan al escuchar el contestador automático. «Es como tener un asistente personal que filtra por ti y solo te pasa lo importante», compara. El objetivo no es únicamente limitar el spam, sino también prevenir cualquier intento de fraude.

