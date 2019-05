Lo que debes hacer si tu móvil se moja, según Xiaomi (y no es enterrarlo en arroz) El correo Los 'smartphones' de esta compañía china no están diseñados para resistir al agua LA VERDAD Lunes, 13 mayo 2019, 13:03

Meter el móvil en un cuenco lleno de arroz, ese es el remedio al que recurren muchos usuarios cuando su teléfono móvil se ha mojado. El agua es el gran enemigo de estos dispositivos y, sin embargo, ¿a quién no se le ha caído el móvil en el inodoro por llevarlo en el bolsillo trasero del pantalón? Descuidos como este pueden hacer que acabemos dando por perdido nuestro dispositivo porque el truco del arroz no siempre da los resultados esperados. No obstante, Xiaomi ha descubierto un nuevo método que podría salvarlo, según recoge ABC.

La idea ha sido de Li Weixing, el manager general de Xiaomi Internet. Una mañana, su móvil cayó accidentalmente al agua, un Mi 9. Apurado porque no tenía tiempo para enterrarlo en arroz, decidió llevarselo a su puesto de trabajo. Entonces se percató de que el sensor de la huella dactilar ya no funcionaba. La genial solución del directivo consistió en colocar el terminal cerca de una ventana, para que quedara expuesto a los rayos de sol al mismo tiempo que reproducía música. Al caer la noche, su móvil ya funcionaba con normalidad. «La vibración del altavoz genera un intercambio de aire entre el interior y el exterior del teléfono y, mientras, el agua se evapora gracias al sol», explicó Weixing en Weibo, una red social china.

«He inventado el método de 'Reproducir música'. Lo comparto con ustedes y no cobraré por la patente, pero no soy responsable del resultado», afirmó orgulloso el directivo.