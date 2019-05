VOZ IP CONSULTING, el Operador de las empresas felices

VOZ IP CONSULTING ofrece todo tipo de servicio sin cláusulas de permanencia ni penalizaciones. / VOZ IP CONSULTING La Compañía ofrece servicios de centralita telefónica, telefonía móvil y fija, internet y SMS sin permanencias ni penalizaciones BEATRIZ MARTÍNEZ/EFQ Murcia Jueves, 23 mayo 2019, 01:26

La llegada de empresas como VOZ IP CONSULTING ha supuesto una verdadera revolución en el sector de las telecomunicaciones. La firma ofrece a las empresas servicios de centralita virtual, operador móvil virtual propio, internet, telefonía fija, fax virtual y SMS masivo, entre otros, y está especializada en todo tipo de soluciones a medida que facilitan la gestión eficiente de cualquier empresa y mejora su imagen de marca al permitir una atención más cercana y fluida con el cliente.

Para la instalación de estos sistemas, VOZ IP CONSULTING cuenta con un servicio técnico propio que se encarga de realizar la instalación en menos de 48 horas desde que se comprueba la viabilidad del servicio. Además, estos profesionales también responden en menos de dos horas a cualquier incidencia, agilizando cualquier proceso que impida el buen funcionamiento de los servicios contratados. «Uno de los servicios más apreciados es el de reajuste permanente de tarifas (RPT) que evita costes innecesarios y mejora la experiencia de consumo» indica su CEO, Julián Sánchez.

Conectado a la libertad

Uno de los principales problemas a la hora de elegir operador es la permanencia. Con demasiada frecuencia, los contratos de telefonía e internet incluyen cláusulas de tiempo que obligan al cliente a permanecer un periodo determinado en esa compañía, algo que no ocurre con VOZ IP CONSULTING que no creen en este sistema para retener a los clientes, sino en ofrecer la máxima calidad y servicio para fidelizarlos junto a un precio contenido. Además no penaliza al cliente tampoco por bajas ni cambios de tarifas. Gracias a los servicios ofrecidos por VOZ IP CONSULTING, un gran número de empresas han conseguido reducir la factura de la telefonía hasta un 50% y, sobre todo, hacer de sus comunicaciones un valor añadido y no un dolor de cabeza permanente.

El servicio de centralita es uno de los más demandados por los clientes de VOZ IP CONSULTING. / VOZ IP CONSULTING

Junto al precio reducido, VOZ IP CONSULTING destaca por la calidad de los equipos de centralita con los que trabaja Cisco y Alcatel, dos marcas de garantía con las máximas prestaciones. Las características más destacadas de la centralita telefónica son que permite llamadas internas y entre sedes sin coste, sonido de alta calidad en las conversaciones y llamadas sin corte, presentación del nombre y número del llamante antes de descolgar, acceso al buzón de voz desde cualquier lugar y a una extensión directa sin pasar por operadora, reuniones virtuales con dos personas en una misma conversación, grabación de llamadas, imagen profesional y soporte presencial y mantenimiento desde el territorio nacional.

Las centralitas telefónicas y todos sus servicios son de última generación y sacan el máximo provecho a la tecnología actual. Sus usuarios no pierden llamadas de clientes, tienen canales ilimitados, el audio es de la mejor calidad HD, se pueden grabar las conversaciones y el sistema tiene costes muy bajos de implantación, además de contar con servicio de internet 4G que permite tener cobertura en cualquier lugar. Prestaciones que van mejorando día a día y sin coste adicional para el cliente.

Otro hito importante ha sido poder implantar el servicio de fichaje desde la propia centralita telefónica para cumplir con todos los estándares que obliga la nueva ley de control de presencia de los trabajadores con el consiguiente ahorro de costes para las empresas.

La empresa está gestionada por Julián Sánchez, CEO de la compañía. / VOZ IP CONSULTING

La firma también ha introducido este año un programa de fidelización para sus clientes que devuelve dinero de manera directa por el uso de sus productos y servicios y donde además están también incluidos más de 120.000 establecimientos de 47 países en la mayor comunidad de compras que existe a nivel mundial.

Con todo, VOZ IP CONSULTING no deja de crecer y buscar nuevos productos y servicios, tal y como indican desde la compañía, «donde se seguirán manteniendo los altos estándares de calidad que son norma en la empresa y apostando de forma decidida por la calidad y el servicio al cliente».

Más información en:

Voz IP Consulting: c/Navegante Macías del Poyo, 15, bajo, 30007 Murcia

Web: www.vozipconsulting.es

Teléfono: 868 490 000

Correo: info@vozipconsulting.es