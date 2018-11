Un 'Black Friday' más allá del sector tecnológico

La empresa ofrece todo tipo de piezas y artículos de baño de calidad / THE BATH Este día, que se celebra el 23 de noviembre, se ha abierto definitivamente a mercados que están relacionados indirectamente con la construcción EFQ Jueves, 22 noviembre 2018, 03:31

Llega una de las fechas señaladas para compras del año, el Black Friday. Una cita marcada en el calendario de los clientes como esencial, no solo en España sino en todo el mundo. Y es que el comprador acostumbra cada vez más a cazar grandes ofertas y estar alerta ante las eventuales fechas de compra, como el Black Friday o Ciber Monday, que suelen producirse durante el año. En concreto, el Viernes Negro, que tendrá lugar este año el 23 de noviembre, cumple en España siete años. Es el mercado online, el e-commerce, el que ha despegado en los últimos tres años.

Según estudio de comercio y marketing de la consultora Criteo, las tiendas online tuvieron durante ese día del año pasado un aumento de ventas cercano al 450% respecto a cualquier otra fecha de octubre de 2017. Esto no solo es un 'caramelo' para el consumidor que busca productos sino, también, para el vendedor que normalmente busca alcanzar objetivos o deshacerse de líneas de estocaje que cambiarán con el nuevo año. Aunque los productos estrella de las últimas fechas son los relacionados con tecnología, y más concretamente móviles, se observa una tendencia de compra creciente en aspectos que antes eran impensables. Son, por ejemplo, los elementos de decoración, diseño de interiores, sanitarios de baño y complementos de aseo. Este año el Black Friday ha dejado de ser coto exclusivo de la tecnología. Es en ese punto donde emergen empresas revolucionarias, como thebath.es, que rompen con la exclusividad del mercado e-commerce.

Thebath es una tienda online nativa digital que se dedica a comercializar artículos y piezas de baño de calidad a precio 'low cost', como platos de ducha, inodoros y otro tipo de sanitarios de baño. Hasta hace poco era impensable que un usuario entrara en internet, comparara y seleccionase de forma fácil un bidé o un váter a un precio muy barato. Pero más inconcebible era que en menos de una semana se pudiera tener en casa en perfecto estado. Además, este año se suman unos precios inmejorables con las ofertas del Black Friday.

Thebath ofrece numerosos descuentos con motivo del Black Friday / THE BATH

El primero en pisar los talones a la tecnología fue la moda y las grandes superficies. Marcas como Zara, Pull&Bear o Berska, empresas de venta de ropa de moda mediante e-commerce como ASOS y Primeriti, o grandes almacenes como Corte Inglés o FNAC, han recortado mucho terreno a los nativos tecnológicos como Worten, Media Markt y PC Componentes, que hasta ahora canalizaban las mejores ofertas. Todo apunta a que este año será habitual encontrar haciendo publicidad en el Black Friday a empresas que años atrás obviaron esta fecha, como por ejemplo la conocida Nespresso que no ha resistido la tentación de sumarse al carro. Otras compañías, en cambio, no lo habían hecho antes por los problemas derivados de la logística y transporte de mercancías hacia el cliente final. En este punto destacan especialmente los sectores de productos de hogar, decoración, piezas de baño y sanitarios e incluso construcción .Estas empresas han intentado, sin éxito introducirse en la vorágine del Black Friday. Ahora, la madurez del mercado online y los portes en este último año y medio han propiciado que en 2018 sean los grandes rompedores del mercado. Es un hecho la reactivación del mercado inmobiliario en todas sus vertientes. Así lo recoge el INE (Instituto Nacional de Estadística) en su informe sobre los datos de transmisiones inmobiliarias. La construcción de viviendas nuevas, el mayor número de rehabilitaciones de viviendas y el creciente hábito de buscar los mejores precios por internet han sido los causantes de revolución del mercado de repuestos para vivienda. Esta situación ha elevado la demanda online de artículos hasta ahora desconocidos para el e-commerce como sanitarios, muebles de aseo, complementos de decoración de vivienda, elementos para cocina, etc. Por ejemplo, para este Black Friday Thebath va a contar con ofertas de hasta el 50% en productos específicos como inodoros, platos de ducha o grifería. Un gran ahorro para el cliente que necesita reformar su baño

