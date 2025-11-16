Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 16 de noviembre de 2025 El resultado del sorteo es 3, 5, 41, 45 y 50. El número clave es el 5

El sorteo del Gordo de la Primitiva de este 16 de noviembre ha dejado dinero en los bolsillos de los que tienen los números 3, 5, 41, 45 y 50. Las cinco bolas que se han extraído de los bombos forman la combinación ganadora del día. En cuanto al número clave o reintegro, el 5 ha sido el ganador. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE.

En este sorteo no ha habido acertantes de Primera Categoría, cuyo importe pasará a integrar el bote de la siguiente jornada. Tampoco ha habido ninguna de Segunda Categoría.

Premios de El Gordo de la Primitiva

El Gordo de la Primitiva cuenta con 8 categorías de premios. El premio más grande corresponde a la combinación completa, es decir, si tienes los cinco números distintos más el reintegro. El siguiente eslabón se consigue si has adivinado cinco números. La tercera categoría hace referencia a si te haces con los cuatro números más el complementario. Las dos siguientes corresponden a poseer 3 o 4 aciertos más el número clave respectivamente. Se continúa con la sexta categoría que se acierta con tres números de esa combinación y con la séptima que se gana con los dos números y el reintegro. Por último, se cierra esta si se averigua los dos números de la combinación completa.

¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?

Para jugar al Gordo de la Primitiva se debe primero decidir si se va a jugar a través de la forma sencilla o múltiple. Si la opción es la sencilla se participa desde una apuesta hasta llegar a cinco de máximo en el que se debe elegir entre los números del 1 al 54. A través de la web de Loterías y Apuestas del Estado puede hacerlo de forma online marcando las casillas tanto para la combinación como para el reintegro. Cada uno de los números elegidos cuesta un euro. Sin embargo con la opción múltiple como máximo se pueden marcar hasta nueve.

¿Cómo cobrar el premio?

Después de comprobar desde LA VERDAD que nuestra jugada ha sido agraciada ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial del Gordo de la Primitiva de hoy que ofrece la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado es el único que tiene validez.