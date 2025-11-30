La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del domingo 30 de noviembre de 2025

En el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 30 de noviembre de 2025 ha resultado premiado el número 75874, serie 53

LA VERDAD

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:46

Comenta

Los ganadores del sorteo del Sueldazo de fin de semana de la ONCE del domingo 30 de noviembre de 2025 son los que poseen el número principal 75874, con la serie 53 de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

Además, también han resultado premiados los números 11057, serie 32; 52662, serie 47; el 74471, serie 25; y el 84986, serie 55.

MÁS INFORMACIÓN

Premios del Sueldazo Fin de Semana

Premios al número principal

1 premio de 300.000 € más 60.000 € durante 20 años a las 5 cifras y serie.

54 premios de 20.000 € a las 5 cifras.

495 premios de 200 € a las 4 últimas cifras.

4.950 premios de 30 € a las 3 últimas cifras.

49.500 premios de 4 € a las 2 últimas cifras.

495.000 premios de 2 € a la última cifra.

Premios de los números adicionales

4 premios de 24.000 € al año durante 10 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción.

216 premios de 400 € a las 5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción.

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Te puede interesar

