La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 31 de octubre de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes 31 de octubre de 2025, ha resultado premiado el número 94788, serie 019

LA VERDAD

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:37

Comenta

Hoy viernes 31 de octubre de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 94788 con 500.000 euros por billete, serie 019. El reintegro a la primera cifra es el 9 mientras que el reintegro a la última cifra es el 8. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

MÁS INFORMACIÓN

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

500.000 € a las cinco cifras y serie.

35.000 € a las cinco cifras.

250 € a las cuatro primeras cifras.

250 € a las cuatro últimas cifras.

25 € a las tres primeras cifras.

25 € a las tres últimas cifras.

6 € a las dos primeras cifras.

6 € a las dos últimas cifras.

2 € al reintegro a la decena de millar.

2 € al reintegro a la última cifra.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro terremotos se dejan sentir en varios municipios de la Región de Murcia
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  4. 4 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  5. 5

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  6. 6 Día de Todos los Santos: las tiendas y los supermercados abiertos el 1 de noviembre en la Región de Murcia
  7. 7

    La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de Vox y la izquierda
  8. 8 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  9. 9 Arribas cierra la compra del Cartagena y pone fin a la era Belmonte
  10. 10 Rescatan a dos senderistas desorientados en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 31 de octubre de 2025

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 31 de octubre de 2025