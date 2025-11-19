La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 19 de noviembre de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy miércoles 19 de noviembre de 2025, ha resultado premiado el número 22670, serie 40

LA VERDAD

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:43

Comenta

Hoy miércoles 19 de noviembre de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 22670con 500.000 euros por billete, serie 40. El reintegro a la primera cifra es el 2 mientras que el reintegro a la última cifra es el 0. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

MÁS INFORMACIÓN

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

500.000 € a las cinco cifras y serie.

35.000 € a las cinco cifras.

250 € a las cuatro primeras cifras.

250 € a las cuatro últimas cifras.

25 € a las tres primeras cifras.

25 € a las tres últimas cifras.

6 € a las dos primeras cifras.

6 € a las dos últimas cifras.

2 € al reintegro a la decena de millar.

2 € al reintegro a la última cifra.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  3. 3 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  4. 4 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  5. 5 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  6. 6 Enrique Roca reactiva en Molina de Segura la construcción de un residencial paralizado hace 15 años
  7. 7

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor
  8. 8

    Un masajista de Murcia acepta dos años de prisión por una agresión sexual a una clienta
  9. 9 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  10. 10 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 19 de noviembre de 2025

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 19 de noviembre de 2025