ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy martes 11 de noviembre de 2025, ha resultado premiado el número 03309, serie 25

LA VERDAD

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:38

Hoy martes 11 de noviembre de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 03309 con 500.000 por billete, serie 25. El reintegro a la primera cifra es el 0 mientras que el reintegro a la última cifra es el 9. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

