La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 4 de noviembre de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy martes 4 de noviembre de 2025, ha resultado premiado el número 79998, serie 23

LA VERDAD

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:26

Comenta

Hoy martes 4 de noviembre de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 79998con 500.000 euros por billete, serie 23. El reintegro a la primera cifra es el 7 mientras que el reintegro a la última cifra es el 8. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

MÁS INFORMACIÓN

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

500.000 € a las cinco cifras y serie.

35.000 € a las cinco cifras.

250 € a las cuatro primeras cifras.

250 € a las cuatro últimas cifras.

25 € a las tres primeras cifras.

25 € a las tres últimas cifras.

6 € a las dos primeras cifras.

6 € a las dos últimas cifras.

2 € al reintegro a la decena de millar.

2 € al reintegro a la última cifra.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  2. 2 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  3. 3

    Silencio, se rueda en Mahoya: el desierto de Abanilla es escenario de una película de Hollywood
  4. 4 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  5. 5 Educación inicia los trámites para elaborar un decreto que reduzca las obligaciones administrativas de los docentes de la Región
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7

    Liwe, propietaria de Inside, convoca a los accionistas para reestructurarse y afrontar su deuda de más de 65 millones
  8. 8

    El regreso de Manolo Molina al Real Murcia, un fichaje a fuego lento
  9. 9 Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas
  10. 10 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 4 de noviembre de 2025

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 4 de noviembre de 2025