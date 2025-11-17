La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del lunes 17 de noviembre de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy lunes 17 de noviembre de 2025, ha resultado premiado el número 13039, serie 14

LA VERDAD

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:27

Comenta

Hoy lunes 17 de noviembre de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 13039con 500.000 euros por billete, serie 14. El reintegro a la primera cifra es el 1 mientras que el reintegro a la última cifra es el 9. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

MÁS INFORMACIÓN

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

500.000 € a las cinco cifras y serie.

35.000 € a las cinco cifras.

250 € a las cuatro primeras cifras.

250 € a las cuatro últimas cifras.

25 € a las tres primeras cifras.

25 € a las tres últimas cifras.

6 € a las dos primeras cifras.

6 € a las dos últimas cifras.

2 € al reintegro a la decena de millar.

2 € al reintegro a la última cifra.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  2. 2 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  3. 3 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  4. 4 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  5. 5 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  6. 6

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  7. 7

    La defensa del acusado del atropello a Valverde denuncia vulneración de derechos
  8. 8

    El programa de mamografías de la Región de Murcia funciona: su capacidad para detectar lesiones es «excelente»
  9. 9 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  10. 10

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del lunes 17 de noviembre de 2025

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del lunes 17 de noviembre de 2025