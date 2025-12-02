La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eurojackpot: Comprobar resultados del sorteo del martes 2 de diciembre de 2025

Los números premiados fueron el 14, 30, 34, 35 y 40, los soles han ido a parar a los números 4 y 6

LA VERDAD

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:45

Comenta

El Eurojackpot de la ONCE ya ha dejado a los ganadores del sorteo de hoy martes 2 de diciembre de 2025. Los afortunados son los que en su boleto tienen las cinco cifras siguientes: 14, 30, 34, 35 y 40. Los soles han ido a parar a los números 4 y 6. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

Con el Eurojackpot de la ONCE se puede ganar un bote muy jugoso con el que tapar agujeros, pagar facturas, comprar un inmuble, poner en marcha esa idea o cambiar de coche. Con los seis ceros del premio se abren muchas posibilidades. Para ganar dinero hay que acertar tanto la combinación integrada por los cinco números como los dos soles. El juego consiste en elegir cinco números entre el 1 y el 50 en una apuesta que cuesta 2 euros. El Eurojackpot se celebra desde Helsinki en el que participan 17 países de Europa.

Los premios del Eurojackpot

El Eurojackpot de la ONCE reparte un bote mínimo de 10 millones de euros que puede ascender hasta un máximo de 120 millones de euros si no hay acertantes. Los premios del Eurojackpot se dividen en 11 categorías según los aciertos:

- 1ª Categoría (si aciertas los 5 números y los 2 soles)

- 2ª Categoría (5 números y 1 sol)

- 3ª Categoría (5 números)

- 4ª Categoría (4 números y 2 soles)

- 5ª Categoría (4 números y 1 sol)

- 6ª Categoría (4 números)

- 7ª Categoría (3 números y 2 soles)

- 8ª Categoría (2 números y 2 soles)

- 9ª Categoría (3 números y 1 sol)

- 10ª Categoría (3 números)

- 11ª Categoría (1 número y 2 soles)

- 12ª Categoría (2 números y 1 sol)

El pago del premio

La ONCE reparte, además del cupón diario, el Cuponazo cada viernes, el Sueldazo los sábados y domingos, y el Eurojackpot los viernes. Si no se supera los 600 euros de premio, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día después. Esto significa que no se podrá recoger el premio una vez que pase ese plazo.

Esto cambia si la compra se ha hecho por la vía online en Juegos ONCE. Una vez terminado el sorteo se te enviará un correo para comunicarte si has sido premiado o no. En el caso que sea así, se te ingresará de forma inmediata en la cuenta virtual que se podrá tranferir a una cuenta bancaria desde este servicio. Aunque hay que tener en cuenta que los premios superiores a 40.000 euros se tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%.

LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que la lista oficial del resultado del Eurojackpot de hoy que ofrece la ONCE es la única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  2. 2 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  3. 3 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del lunes 1 de diciembre de 2025
  5. 5

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  6. 6 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones
  7. 7 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  8. 8 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  9. 9 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  10. 10

    La gripe se adelanta y llega con fuerza a la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Eurojackpot: Comprobar resultados del sorteo del martes 2 de diciembre de 2025

Eurojackpot: Comprobar resultados del sorteo del martes 2 de diciembre de 2025