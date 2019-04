Vino en lata, la última moda gastronómica que está a punto de llegar a España Twitter Las primeras ventas del vino enlatado en nuestro país se produjeron hace una década y se agotaron las existencias antes de lo previsto LA VERDAD Jueves, 25 abril 2019, 12:13

No hay celebración que se precie en la que no esté presente una buena botella de vino. El descorche de este recipiente de vidrio suele reservarse a ocasiones especiales, momentos que compartimos con familiares y amigos. Pero a partir de ahora muchos comensales podrían cambiar la botella por un envase de aluminio y no precisamente de refresco. El vino en lata existe y ya es todo un éxito en países como Estados Unidos o Argentina, sobre todo los rosados y los blancos, según El Español.

En el caso español, hace once años Garvey Bodegas lanzó 300.000 unidades de este producto, que tuvieron una espectacular acogida en el mercado. Pudo ser por la comodidad de su formato o tal vez por su calidad, ya que se trataba del Cavas Hill con la Denominación de Origen del Penedés. Lo cierto es que este tipo de envases tienen un precio más económico que la tradicional botella y además fomentan el consumo ya que al contenerse en lata de cantidad reducida puede tomarse sin compañía alguna.

La revolución del vino enlatado es ya una realidad. Sólo hay que comprobar como se extiende su consumo a través de Instagram. Según cuenta La Vanguardia, hay multitud de instantáneas de este producto asociadas al hashtag #cannedwine y es que la transformación de su envase ha popularizado la ingesta de vino entre los consumidores más jóvenes.

Además, el vino en lata se puede reclicar con mayor facilidad ya que el envase es de aluminio y sus consecuencias sobre el medio ambiente son menores. A ello hay que añadir que podemos transportar la lata a la playa o a una fiesta, sin riesgo de que se rompa.