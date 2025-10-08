Los veterinarios celebran su gran noche de San Francisco con emoción, premios y compañerismo

El órgano colegial entrega sus distinciones en una gran gala y reúne a más de 300 personas en su tradicional cena de hermandad con motivo del día del Patrón

Foto de familia del consejero de Salud, la junta directiva del Colegio de Veterinarios y galardonados, el pasado sábado.

El Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia vivió el pasado sábado una jornada cargada de emoción, orgullo profesional y compañerismo con motivo de la festividad de su patrón, San Francisco de Asís. Todo comenzó en el céntrico Plano de San Francisco, donde se realizó la tradicional ofrenda floral al santo.

Ampliar Juan José Pedreño, Teresa López y representantes de otros colegios sanitarios de la Región de Murcia. Colegio de Veterinarios

Por la tarde, la celebración se trasladó a la Fundación Mediterráneo, escenario de la Gran Gala San Francisco 2025, presentada con la elegancia y sensibilidad que caracteriza cada edición. El Conservatorio Profesional de Danza de Murcia 'Teresa Souan Bernal' puso el toque artístico a una velada que alternó emoción, reconocimiento y solidaridad.

Ampliar Teresa López entrega la Medalla de Oro a la Ciudad de Murcia, que recoge el edil Jesús Pacheco. Colegio de Veterinarios

Se entregaron los galardones más destacados del Colegio: el Premio Joaquín Mompié Monte-Agudo a Ricardo Navarro López; el Pedro Belinchón Valera a Fuensanta Hernández Ruipérez; la A de Oro de Albéitar a Blas Alfonso Marsilla de Pascual; y la Medalla de Oro a la Ciudad de Murcia, en reconocimiento a su 1.200 aniversario. Además, se otorgó una Mención de Honor a Encarnación López Caravaca, el título de Colegiado de Honor a Alejandro Escribano Crespo y el Premio al Bienestar Animal al Servicio Veterinario de Molina de Segura.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la entrega del cheque solidario a la ONG Pediatría Solidaria, gesto que refleja el compromiso social de la profesión.

Ampliar El premiado Blas Alfonso Marsilla, flanqueado por Juan José Pedreño y Manuel Zapata, secretario del Colegio de Veterinarios. Colegio de Veterinarios

La jornada culminó con la Cena de Hermandad en el Hotel Barceló Murcia Siete Coronas, donde más de 300 personas compartieron risas, anécdotas y brindis en un ambiente cálido y familiar. Se reconoció a los nuevos colegiados, a quienes cumplen 25 años de profesión y a los colegiados honoríficos, cerrando así una noche que volvió a demostrar que la veterinaria murciana está más viva y unida que nunca.

