La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una turista camina por las calles de Ibiza, ayer EP

La UME interviene durante la noche en Ibiza achicando agua en casas y calles

También se han visto obligados a realizar labores de limpieza cerca del aeropuerto

C.P.S.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:12

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha intervenido durante la noche este martes en la isla de Ibiza realizando labores de limpieza cerca del aeropuerto, además de achicando agua en viales o viviendas, entre otros lugares.

Así lo ha informado la propia UME en un mensaje en la red social X, en el que han detallado que han realizado misiones como la limpieza y baldeo en una autovía cercana al Aeropuerto de Ibiza, así como el achique de agua acumulada por las fuertes lluvias en domicilios, garajes y calles.

La UME actúa desde la tarde de ayer en la zona con los cuatro efectivos que permanecen de manera permanente en la isla, y se reforzará el dispositivo con más personal, un total de 152 efectivos.

Este mismo martes, 12 de ellos partieron desde la Comunidad Valenciana en helicóptero para llegar por la tarde a Ibiza, y estaba previsto que el resto, 140 efectivos, llegaran durante la noche en barco desde Valencia junto con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados.

Las zonas más afectadas por las lluvias son el municipio de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones y cortes de carreteras y accesos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  3. 3 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  4. 4 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  5. 5 La Guía Michelin incorpora un restaurante de la Región de Murcia a su lista de recomendaciones
  6. 6

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad
  7. 7 Este producto que tiras por el fregadero es un elixir para tus plantas: el abono natural más barato
  8. 8

    La línea Murcia - Alicante se hará en tren y autobús este fin de semana por unas obras ferroviarias
  9. 9

    Carlos Alcaraz tumba a Taylor Fritz y también reina en Tokio: octavo título del año
  10. 10

    Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UME interviene durante la noche en Ibiza achicando agua en casas y calles

La UME interviene durante la noche en Ibiza achicando agua en casas y calles