El vídeo que muestra el truco que usan los trileros Twitter La Policía de Palma de Mallorca ha publicado un vídeo en Twitter para destapar esta conocida estafa LA VERDAD Miércoles, 15 mayo 2019, 12:05

Parece magia pero no lo es. Impresiona a turistas y autóctonos y es que es un juego habitual en las calles y plazas con grandes aglomeraciones de gente. No hay quien le pille el truco al trile. Este juego callejero emplea tres vasos pequeños y una bola. Tras varios astutos movimientos, en los que la bola supuestamente cambiará de vaso ante el ojo curioso del contrincante, resulta imposible encontrarla.

No has fallado, es que la bola no está. El estafador en cuestión es tan hábil que consigue esconder la bola en su propia mano sin que te des cuenta. Así es como multitud de transeúntes pierden esta apuesta una y otra vez.

La Policía Local de Palma de Mallorca ha publicado un vídeo en su perfil de Twitter para explicar a los ciudadanos el funcionamiento de este engaño. «Solemos insistir en que no juegues nunca al trile porque seguro que vas a perder. Te enseñamos cómo se lleva a cabo la estafa», advierte.