La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios medios aéreos y terrestres de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España ICAL

Tres personas, en paradero desconocido tras intentar rescatar a su ganado por el avance de León

El alcalde de Boca de Huérgano ha informado de que no han podido contactar con ellos «debido a la falta de cobertura en la zona»

C. P. S.

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:40

Tres ganaderos se encuentran desaparecidos en Boca de Huérgano después de salir a rescatar a su ganado ante el avance de un incendio que ya se encuentra «a apenas 400 o 500 metros de las naves ganaderas». Según ha confirmado a Leonoticias el alcalde, Óscar Fernández, «no se ha podido contactar con ellos debido a la falta de cobertura en la zona» , lo que mantiene en vilo a familiares y vecinos. El fuego, avivado por el fuerte viento, se está propagando rápidamente y amenaza a varias explotaciones.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025
  2. 2

    «Dos minutos y fuera»: la oleada de robos que tiene en vilo a las gasolineras de la Región de Murcia
  3. 3 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  4. 4 Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia
  5. 5 Parte de la Región de Murcia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a 45ºC el domingo
  6. 6 El alcalde de Bilbao afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en referencia a Torre Pacheco
  7. 7 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar
  8. 8

    La Comunidad desbloquea la resolución de ayudas al vehículo eléctrico tras años de quejas
  9. 9 El tipo de parasol que deberías evitar utilizar este verano: puede costarte hasta 200 euros
  10. 10

    Dejar el Real Murcia, la obsesión de Toral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Tres personas, en paradero desconocido tras intentar rescatar a su ganado por el avance de León

Tres personas, en paradero desconocido tras intentar rescatar a su ganado por el avance de León