Las tres claves para sacar brillo a tu perfil de LinkedIn LinkedIn es un portal de empleo que reúne a más de 10 millones de usuarios en España LA VERDAD Viernes, 2 noviembre 2018, 13:25

El 70% de los cazatalentos rastrea en la web los perfiles sociales de los demandantes de empleo. Por eso, la imagen que modela sobre sí mismo cada uno de los candidatos a un puesto en la mundo 2.0 es muy importante en la esfera laboral. LinkedIn es la red social por excelencia, la que más utilizan los ciudadanos para encontrar un empleo, aunque no todo el mundo sabe sacarle el máximo partido. Aquí van algunos consejos para conseguirlo:

1. Ten presencia

«Si no tienes LinkedIn, no existes en el mercado laboral», avisa el consultor Luis Font. Más de diez millones de personas tienen un perfil creado en esta red social, especialmente necesario para quienes ocupan puestos medios y directivos. Existir en LindedIn no sirve de nada si no cuidamos con frecuencia ni actualizamos nuestra imagen.

2. No descuides el TEF (titular, extracto y fotografía)

La foto debe ser seria, reciente y proyectada sobre un fondo blanco. Además, «la sonrisa genera una imagen positiva en el que ve nuestro perfil», asegura el asesor. El titular, al igual que el extracto, ha de ser preciso y coherente. Se aconsejar mostrar el potencial de crecimiento.

3. Preocúpate por el primer vistazo

El titular y el extracto conforman la primera impresión que recibirán las más de nueve millones de empresas que existen en LinkedIn. Por este motivo, debemos poner las palabras clave en el titular y utilizar el extracto para describir nuestras motivaciones profesionales o para hacer un resumen de nuestro currículum vitae.