Trastorno límite de la personalidad: cuando el adolescente cruza la línea El trastorno límite de la personalidad o 'borderline' afecta a un 3 por ciento de los adolescentes. Un problema que conlleva un alto riesgo de suicidio, agresividad extrema y, sobre todo, mucho dolor para ellos mismos y para sus familias PRISCILA GUILAYN Martes, 26 marzo 2019, 12:31

Llamémosla Valeria. Tiene 19 años y hace 10 meses le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad (TLP). Por eso prefiere no dar su nombre, porque su dolencia -caracterizada por una fuerte impulsividad y una gran inestabilidad emocional- ya le ha dado bastantes problemas en su vida. Al fin y al cabo lleva sufriéndola desde hace años. Como tantos otros jóvenes que solo reciben diagnóstico en la adolescencia.

El 70 por ciento de estos adolescentes intentará quitarse la vida. La mitad lo repetirá; y entre el 8 y el 10 lo consumará

Valeria, de hecho, siempre se ha sentido diferente. «No para mal. Me siento superior, que sé más que los otros chicos. Pero no desde el punto de vista académico -matiza-. Me refiero a los sentimientos. Los míos son más profundos». Consecuencia de esta diferencia ha sido la soledad. También el bullying, que sufrió hasta que abandonó los estudios en cuarto de la ESO. Aunque Valeria no está sola: el TLP afecta a alrededor del 3 por ciento de la población adolescente. Es decir, 60.000 españoles menores de 18 años pueden sufrir lo que comúnmente se conoce como borderline, un trastorno que conlleva un riesgo de suicidio 50 veces superior a la media.