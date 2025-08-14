Tercera y última novillada este viernes en la Feria de Blanca

Francisco Ojados Jueves, 14 de agosto 2025, 23:11 Comenta Compartir

Este viernes finaliza la Feria Taurina de Blanca en honor a San Roque. Por la tarde, a las 18:45 horas, dará comienzo la tercera y última novillada con picadores del abono, en la que se lidiarán cuatro novillos toros de Chamaco para los novilleros Cristian González y Manuel Olivero. Además, como en los otros dos festejos, en quinto lugar, en modalidad de clase práctica se lidiará un becerro, en este caso de la ganadería de Alvalle, para el alumno de la Escuela Taurina 'El Toreo', Toni Martín.

Por la mañana, a las doce, se celebrará un encierro juvenil, para jóvenes a partir de 16 años, que será el quinto de las fiestas.

De lo que llevamos de feria, lo más destacado, en cuanto a novilleros con picadores se refiere, lo firmó el miércoles Joselito de Córdoba, que salió a hombros de la plaza. Muy grata impresión han causado entre los aficionados los alumnos de la Escuela Taurina, Jesús Montiel, en la primera de feria; David Pardo, el miércoles. El primero consiguió los máximos trofeos y el segundo cortó dos orejas, ganándose ambos la salida a hombros.

Respecto al concurso de recortes celebrado el día 12, el ganador fue el recortador valenciano de Villamarchante, Jonny López. El segundo clasificado fue Mario España, natural de Moratalla, mientras que Hugo Olmos, de Elche de la Sierra, quedó en tercera posición. El local Jesús Banegas dejó muy buenas sensaciones entre sus paisanos, quedando en cuarta posición.

La Deseada Cieza prepara su reapertura para la semana que viene

La reapertura de la plaza de toros de Cieza ya es una realidad. La venta de entradas 'online' va a buen ritmo y las asociaciones taurinas de la ciudad están ilusionadas con esta nueva etapa de la plaza de toros de La Deseada, que llevaba cerrada desde el año 2019. Desde el Covid no se han celebrado festejos en este coso, que este invierno cambiaba de propietarios.

La empresa Reyma Taurino, encabezada por el empresario lorquino Juan Reverte, ha programado dos corridas de toros de relumbrón, con figuras del toreo, con motivo de las fiestas en honor al patrón San Bartolomé.

El sábado 23, con toros de José Vázquez Fernández, están anunciados Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado. El día del patrón, el domingo 24, el cartel lo componen los toros de Martín Lorca para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez.

Los dos festejos darán comienzo a las seis y media de la tarde.

Club Taurino Cehegín celebra con Puerta su X aniversario de alternativa

El Club Taurino de Cehegín, después de celebrar con éxito el pasado 2 de agosto el espectáculo 'Cielo de Luces', anuncia un nuevo acto para el día 28 de agosto.

En este caso se trata de un homenaje al matador de toros local, Antonio Puerta, que este año celebra sus primeros diez años de alternativa.

El acto tendrá lugar en la sede del Club Taurino de Cehegín, en los bajos de la plaza de toros, a las ocho y media de la tarde y contará con el protagonista.

Presentará el acto el periodista local Julio Antonio Díaz.

Cabe recordar que Antonio Puerta tomó la alternativa en la plaza de toros de Murcia el 14 de septiembre de 2015. El padrino de la ceremonia fue una gran figura del toreo, Julián López 'El Juli', actuando de testigo Miguel Ángel Perera. Se lidió aquel día una corrida de Victoriano del Río y el toro del doctorado llevó por nombre 'Epicentro'.

El torero de Cehegín está anunciado en su plaza de Cehegín el próximo 14 de septiembre, en la corrida de la Virgen de la Maravillas, que este año cumple el 300 aniversario de su llegada a Cehegín. La corrida, organizada por la empresa Tauromagia, anuncia un encierro del hierro de La Palmosilla para Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante, que regresa a este coso. En relación a este festejo, el Club Taurino de Cehegín ha emitido un comunicado, dirigido a sus socios, en el intento de apoyar la asistencia de público a la plaza, subvencionando el precio de las entradas entre sus afiliados, con 10 euros por entrada, de tal forma, que los mismos tendrán un descuento de 20 euros en cada entrada de tendido general: 10 euros que descuenta la empresa para peñas de más de 10 componentes y 10 euros que subvenciona el Club.

Feria de Septiembre Toreo y gastronomía se unen en un spot para los toros en Murcia

La empresa Toros Sureste, organizadora de los festejos taurinos en la plaza de toros de Murcia, ha presentado esta semana el spot publicitario para anunciar en medios audiovisuales la Feria Taurina de Septiembre. En esta ocasión, el anuncio tiene como hilo conductor la rica gastronomía local, a la que rinde homenaje, construyendo una original historia que va de los platos típicos murcianos a la celebración de su feria.

Los toros se unen a la gastronomía en esta producción audiovisual a la que ha puesto voz el conocido periodista, escritor y buen aficionado a los toros Juan del Val. El spot se puede visualizar en el siguiente enlace: https://videos.toromedia.com/w/p47G8KYeKUfpiDRh4H21sY

Navalcán y Ossa de Montiel Dos festejos para Víctor Acebo este fin de semana

El novillero con picadores de Torre Pacheco, Víctor Acebo, tiene un doble compromiso este fin de semana. Acebo se vestirá de luces este sábado para hacer el paseíllo en la segunda novillada con picadores de la Feria de Navalcán (Toledo). El cartel de esta novillada anuncia seis novillos toros de la ganadería de Alcurrucén para Víctor Acebo, Miguel Serrano y Joselito de Córdoba.

El domingo actuará en Ossa de Montiel (Albacete) en un festival sin picadores en el que se lidiarán cuatro novillos de Sonia González por Víctor Acebo, Adrián Reinosa, Antolín Jiménez y Hugo Reinosa.