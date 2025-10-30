La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio Pérez, de espaldas, habla con Lucía Álvarez, la pequeña curada de leucemia gracias a la nueva terapia, junto a su padre. EFE

Una terapia pionera nacida de un hospital público salva la vida a ocho niños con leucemia

La Fundación Cris contra el cáncer presenta en el hospital de La Paz de Madrid los esperanzadores resultados de aplicar células CAR-T en tándem a pacientes con recaída y sin alternativa terapéutica

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:59

Lucía Álvarez fue diagnosticada con una leucemia linfoblástica tipo B, el cáncer infantil más común, a los 17 meses de nacer. Ahora, con quince años, ... esta gaditana dice tener por primera vez la sensación de estar curada. «Ahora sí». Tras pasar toda su infancia probando distintos tratamientos que dejaban de ser eficaces al año, y tras un peregrinaje junto a su familia por cuatro hospitales españoles, de Cádiz a Madrid, pasando por Barcelona y Valencia, ahora es cuando dice sentirse «genial».

