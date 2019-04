¿Cuánto tardará Hacienda en devolverme el dinero de la Renta? Depende de la cuantía que tenga que ingresar en tu cuenta bancaria LA VERDAD Lunes, 15 abril 2019, 11:38

Estamos en plena campaña de la Declaración de la Renta 2018, el momento del año en el que los contribuyentes deben ajustar cuentas con Hacienda. Estarán de suerte aquellos a los que les salga «a devolver» aunque los impacientes querrán recibir la cuantía lo antes posible. La Agencia Tributaria tiene unos plazos estipulados para ello.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) dispone de seis meses para hacerlo a contar desde la finalización del plazo de presentación voluntaria del IRPF. No obstante, no suele tardar más de un mes en hacer la devolución al contribuyente aunque cuando se trata de cuantías superiores a los 3.000 euros puede alargarse. En cualquier caso, si Hacienda sobrepasa el plazo límite fijado tendrá que indemnizar al ciudadano en cuestión con intereses del 4%, que serán proporcionales a los días de retraso.

Si aun no has consultado tu borrador, ya puedes hacerlo a través de internet. Recuerda que a partir del 9 de mayo puedes solicitar cita previa para hacer la Declaración de la Renta en una oficina de la Agencia Tributaria aunque no será hasta el 14 de mayo cuando comiencen los trámites. El 26 de junio acaba el plazo de presentación para los contribuyentes a los que les toque pagar y opten por domiciliar el pago. El último día para presentar la Declaración de la Renta será el 1 de julio.