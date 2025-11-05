Superluna de noviembre: la más grande y brillante del año El astro que reina en la oscuridad ofrece en la noche de este miércoles y la madrugada del jueves una imagen espectacular

Admirar el cielo estrellado cuando cae la luz del día es un ritual obligado para los amantes de la astronomía, que en la noche que va de este miércoles al jueves disfrutarán de una imagen que captará las miradas de los amantes del astro que reina en la oscuridad. Se trata de la Luna llena de noviembre, que en el penúltimo mes del año adquirirá en su fase de mayor plenitud las características que la convierten en superluna por su gran tamaño y luminosidad, alzándose como la segunda (y más espectacular) de las tres superlunas del calendario de 2025.

Con el atardecer previsto a las 18.01 horas, el astro que conquista el firmamento durante la noche empezará a proyectar su especial resplandor, siendo a partir de las 23 horas el momento en el que se prevé que su radiante luz se impoga a la oscuridad de la noche, ya que será cuando, por su órbita, la Luna se sitúe más cercana a la Tierra en el hemisferio norte, con un aspecto que llamará la atención por ser más grande y brillante que el que suele presentar una Luna llena habitual.

Un regalo del cielo que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna están perfectamente alineados y que en la noche de este miércoles y en la madrugada del jueves alcanzará unas dimensiones y un brillo que harán esta imagen aún más atractiva para quienes encuentran una gran motivación al admirar este satélite natural que, además de influir en las mareas y en la climatología, también tiene muchos componentes emocionales. Una estampa que, probablemente, no solo deleitará a los amantes de la Luna, sino a quienes admiren con sus propios ojos este fenómeno natural que no deja indiferente y que todo el mundo quiere fotografiar. Una superluna muy especial denominada Luna de Castor, haciendo alusión a la época en la que este animal busca refugio de cara a la llegada del invierno.

Cabe destacar que la distancia media entre la Tierra y la Luna es de unos 384.400 kilómetros, que puede incrementarse hasta los 406.000 o incluso reducirse a los 356.000. Es precisamente cuando la fase de llena coincide con el máximo acercamiento cuando los astrónomos se refieren a luna llena de perigeo. Un fenómeno que causa gran expectación y que se conoce popularmente desde hace unos años como superluna. Un término que no suelen utilizar los astrónomos, pero cautiva a ciudadanos de todo el mundo, sean o no asiduos a observar a la 'reina de la noche'.

