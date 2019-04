¿Cómo saber si me ha tocado mesa electoral para las elecciones del 26 de mayo? El día será muy largo para los ciudadanos que formen parte de las mesas electorales en las próximas elecciones autonómicas y municipales LA VERDAD Martes, 30 abril 2019, 12:14

Aun con la rescaca de las elecciones generales toca mirar a los próximos comicios. El próximo 26 de mayo los ciudadanos tienen otra cita con las urnas y esta vez será para elegir al partido que mejor les representa a nivel autonómico y municipal. Se pone en marcha, de nuevo, toda la maquinaria electoral y comienzan los sorteos que designarán a los miembros de las mesas electorales para estos comicios.

Lo cierto es que, aunque es una tarea remunerada con 65 euros, no todos los futuros presidentes y vocales recibirán la notificación de su participación en la mesa electoral con entusiasmo. Por delante tendrán una extensa jornada de trabajo. Esta mañana el Ayuntamiento de Murcia ha realizado el sorteo que designa a las 4.671 personas que formarán parte de las mesas electorales de la capital. Para cada una de ellas habrá un presidente y dos vocales además de dos suplentes para el primero y otros dos para cada uno de los segundos miembros. 56 trabajadores del servicio de Estadística,en horario de mañana, tarde y noche, se ocuparán de localizar a las personas seleccionadas para informarles de que han sido convocados.

En municipios como Cartagena y Jumilla el sorteo fue ayer. La ciudad portuaria contará con 259 mesas electorales y a ellas están llamadas 2.331 personas en total. Por su parte, la localidad jumillana abrirá 26 mesas electorales e implicará en ellas a 234 ciudadanos.

En caso de ser designado como miembro de la mesa electoral en tu municipio la Policía Local o el servicio de Estadística te lo notificará personalmente. Si no recibes esta convocatoria significa que no has sido seleccionado en el sorteo de tu Ayuntamiento. No obstante, algunos consistorios publican la lista en su página web.