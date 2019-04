Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en las elecciones de 2019 Los Ayuntamientos no suelen publicar los resultados de los sorteos, solo los notifican a los designados como miembros de Mesa electoral LA VERDAD Martes, 2 abril 2019, 12:55

La suerte está echada. Ya han sido elegidos los ciudadanos a los que les ha ha tocado estar en una mesa electoral en las próximas elecciones generales que se celebrarán el 28 de abril de 2019. La designación se ha hecho por sorteo y será notificada en los próximos días a aquellos que tengan que estar, ya sea como presidentes o vocales, en alguna mesa electoral.

En la ciudad de Murcia, por ejemplo, habrá un total de 519 mesas electorales dispuestas en las diferentes sedes de votación repartidas por la localidad y sus pedanías. Cada una de las mesas estará compuesta por un presidente y dos vocales, con sus correspondientes suplentes, en número de dos para cada cargo, lo que hace un total de 4.671 personas.

El sorteo se hizo en el último Pleno que se celebró en el Ayuntamiento nominando a los presidentes, vocales y suplentes, a quienes entregarán las notificaciones 56 trabajadores del Servicio de Estadística en horario de mañana, tarde y noche.

Tal y como establece el Ministerio del Interior, a los designados por sorteo en los plenos municipales se les notifica su condición de miembros de Mesa durante los tres días posteriores al sorteo. Si la notificación tarda un poco más, no es excusa para librarse de estar en una mesa electoral.

La Junta Electoral Central, en su acuerdo de 3 de noviembre de 2011, destaca que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece el carácter público del sorteo para la designación de los miembros de Mesa, pero no la publicidad de los datos resultado de los mismos, especialmente teniendo en cuenta que no son definitivos dado que podrían estar sometidos a excusa. Aunque algunos sí lo hacen mediante un formulario privado, los Ayuntamientos, por tanto, no están obligados a publicar los resultados del sorteo de miembros de mesas electorales, tanto por lo anteriormente descrito como por una cuestión de cumplimiento de la normativa de protección de datos.

En Murcia, por tanto, para saber si te ha tocado estar en mesa electoral solo puedes esperar a recibir una notificación en el domicilio durante esta semana. En caso de no recibirla, no estarás convocado. En otras localidades conviene consultar la página web de cada ayuntamiento para saber si te ha tocado estar en mesa electoral.