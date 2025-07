La ropa 'prohibida' para viajar en avión, según una azafata: «Es un no rotundo» Más allá de la comodidad, algunas prendas pueden suponer un riesgo para la higiene, la seguridad e incluso la salud durante un vuelo

Ana de Dios Miércoles, 30 de julio 2025, 10:17 Compartir

Planificar un viaje en avión implica tener en cuenta numerosos detalles: llegar al aeropuerto con tiempo suficiente, llevar la documentación en regla, y prever posibles contratiempos. Pero entre la lista de cosas que solemos considerar, rara vez pensamos en algo tan cotidiano como la ropa que elegimos para el trayecto.

Es cierto que la mayoría opta por prendas cómodas, especialmente en vuelos largos. Sin embargo, no todas las opciones resultan igual de recomendables. Más allá del confort, algunas prendas pueden representar un riesgo para la higiene, la seguridad o incluso la salud durante un vuelo.

Así lo advierte Cher Dallas, auxiliar de vuelo con más de seis años de experiencia, quien se ha hecho viral en TikTok (@cherdallas) al compartir las prendas que no recomienda utilizar a bordo de un avión.

Entre sus principales advertencias, Dallas desaconseja el uso de monos cortos y holgados, una prenda habitual en verano. Aunque a simple vista parecen cómodos, su experiencia le lleva a considerarlos poco prácticos. «Esto es un rotundo no. Jamás, jamás, jamás me lo pondría. Al ir al baño, acabarás con la prenda tocando el suelo, que suele estar empapado de pis y no se limpia con frecuencia», explica la azafata en uno de sus vídeos.

Tampoco recomienda los pantalones cortos, por razones similares. Según relata, «la cantidad de veces que se cambian pañales sucios en los asientos es asombrosa, por no hablar de los pasajeros que vomitan». La realidad es que los asientos del avión no se desinfectan a fondo entre vuelo y vuelo, por lo que la piel podría entrar en contacto con restos poco higiénicos.

El calzado es otro de los elementos a tener en cuenta. Las chanclas, por ejemplo, resultan poco recomendables. «Las alfombrillas del avión suelen estar sucias —advierte Dallas—. Hay pasajeros que vomitan en ellas o viajan con sus mascotas, y no falta quien se frota los pies descalzos en el suelo». Sin duda, un riesgo que muchos pasan por alto.

Finalmente, conviene recordar que la temperatura en cabina suele ser más baja de lo esperado. Esto se debe al conocido windchill factor, un índice que mide la sensación térmica. Por eso, Dallas desaconseja las camisetas de tirantes o tops, ya que la brisa constante puede resultar incómoda. Su recomendación es optar por una sudadera ligera o alguna prenda de abrigo, siempre sobre otra camiseta.

Temas

salud