Condenadas dos responsables de una residencia por humillar a los internos y quedarse con su dinero En Valencia La directora y la administradora del centro son condenadas a seis meses de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que solicitada cinco años de cárcel COLPISA Valencia Lunes, 30 julio 2018, 15:18

El Juzgado de lo Penal número 4 de Valencia ha condenado a seis meses de prisión a la directora y a la administradora de la residencia valenciana Asigner Vistabella, un centro de atención residencial para personas con discapacidad y con dependencia mental crónica situado en Calicanto, en el término municipal de Chiva.

En concreto, la directora estaba acusada de un delito contra la integridad moral por el trato degradante a los internos de la residencia. Según señala la sentencia, la responsable permitía que se hiciera uso en el centro de «una habitación de contención» para castigar a internos que se habían escapado del centro y «en condiciones que denigraban su dignidad». En este sentido, señala que «la habitación presentaba aspecto descuidado, con elementos potencialmente peligrosos como cordón persiana, enchufes eléctricos sin proteger, cristales en ventanas y no tenía baño». El escrito señala además que uno de los internos habría estado encerrado en dicha habitación durante al menos un mes en 2014.

Por su parte, la administradora estaba acusada de un delito de apropiación indebida por retener el dinero que mensualmente asigna la Generalitat valenciana a dichos internos, una cuantía que oscilaba entre los 80 y 250 euros mensuales para gastos de libre decisión de los residentes, pero de la que solo llegaba a manos de los internos 30 euros, a a razón de un euro diario, de manera que el total apropiado alcanzaría los 6.000 euros.

La sentencia es fruto de un acuerdo entre los abogados defensores y la Fiscalía, que inicialmente solicitaba cinco años de prisión para las tres acusadas. Finalmente, el Ministerio Público retiró la acusación contra una de las acusadas, mientras que las otras dos se declararon culpables tras pactar la citada rebaja de la condena.

La sentencia condena también a la administradora del centro a indemnizar conjunta y solidariamente a la Consellería de Bienestar Social con 6.000 euros. Asimismo, considera responsable civil directo a la aseguradora UMAS Mutua de Seguros y responsable civil subsidiario al centro Asiner Vistabella.

Las condenadas no entrarán en prisión puesto que no tienen antecedentes penales, siempre y cuando no delincan durante el plazo de dos años y cumplan con el compromiso del pago de la responsabilidad civil dentro de ese mismo plazo.