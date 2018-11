Rastro de sangre 01:14 El ciervo y varios perros caen por el barranco. / ap Cazadores y ecologistas se enzarzan en las redes por un vídeo en el quedoce perros y un ciervo se despeñan por un precipicio en Cáceres I. CUESTA Miércoles, 21 noviembre 2018, 10:04

Las imágenes son extremadamente duras. Noventa segundos en los que se ve cómo, uno a uno, los perros van cayendo al vacío hasta que también el venado al que la jauría acorrala al borde de un barranco se precipita cortante abajo. Un vídeo de minuto y medio que, apenas ha irrumpido en las redes sociales, ha logrado levantar en armas a un ejército de indignados que claman justicia y a otro de cazadores que se sienten injustamente acosados.

El suceso, que terminó con doce perros y su presa despeñados, tuvo lugar durante una cacería celebrada en Herreruela, un municipio de 350 habitantes de la provincia de Cáceres en el que ayer no se hablaba de otra cosa. Grupos animalistas como Pacma y formaciones políticas como Podemos o Equo exigieron que se depuren responsabilidades por lo que consideran un caso flagrante de crueldad animal, al tiempo que la Real Federación Española de Caza (RFEC) insistía en considerarlo como un accidente. «El sector cinegético quiere recalcar que es un hecho totalmente fortuito y aislado, fruto del instinto y la naturaleza de los perros, que ha tenido la fatalidad de producirse en una zona peligrosa. No obstante, inmediatamente después, como no puede ser de otra manera, los perros implicados fueron atendidos por veterinarios en el mismo lugar de los hechos y en clínicas veterinarias», aseguró ayer la RFEC en un comunicado.

«Fue un accidente absolutamente aislado y fortuito, una fatalidad» Ángel López Maraver - Federación Española de Caza

Su presidente, Ángel López Maraver, afirmaba que la enorme repercusión de esas imágenes demuestra el poder de un 'lobby' animalista que tiene a los cazadores en el punto de mira. «Apoyados por políticos y personajes de la escena pública, utilizan cualquier hecho llamativo relacionado con la caza para, sin conocer ni profundizar en causas ni detalles, criminalizar al sector en una campaña de desprestigio constante hacia una actividad imprescindible en la gestión de los ecosistemas y garante del desarrollo rural».

«Son criminales»

Accidente o no, en estas últimas horas les han llamado de todo menos guapos. Desde el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que a través de Twitter aseguró que «los responsables de esta salvajada solo tienen un nombre: criminales. Acabemos con esto de una vez y castiguemos a los culpables», a la presidenta de Pacma, Silvia Barquero, aún más indignada, si cabe. «Hemos puesto el vídeo en manos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil para que investigue, porque creemos que puede haber un delito de maltrato animal por omisión de auxilio».

«Utilizan los perros para matar sin importarles lo que les ocurra» Silvia Barquero - Pacma

La portavoz del Partido Animalista lamentaba que se utilicen animales como herramientas para acabar con la vida de otros seres vivos. «No se sienten responsables. Simplemente los usan para sus fines sin importarle lo que les ocurra», apuntaba. Las espadas se mantienen en alto.