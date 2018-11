¿Quieres que te suban el sueldo? Estas son las claves para convencer a tu jefe Negociar un aumento de sueldo resulta incómodo para muchos trabajadores LA VERDAD Lunes, 5 noviembre 2018, 10:02

La subida de sueldo es un sueño para muchos trabajadores pero lo cierto es que la mayoría de ellos ni siquiera se atreve a negociarlo. Según la encuesta realizada por Payscale, el 57% nunca lo ha hecho. Para el 28% es una situación muy incómoda y el 19% no lo hace para no resultar pedigüeño. No obstante, entrar en negociaciones consiste en defenderte a ti mismo y conseguir que te paguen lo que realmente vales.

Desde GoodHire aconsejan «encontrar el punto medio entre ser la persona simpática y contenida con la que quiere trabajar y ser exigente». Una vez que estamos asentados en nuestra carrera profesional, es el mejor momento para buscar una mejora de contrato. Estos son los cinco consejos que te ayudarán a conseguirlo.

1. Sienta las bases de la negociación cuanto antes

El primer paso es hablar con tu jefe para saber cuáles son los objetivos que tienes que cumplir para avanzar en el trabajo. Es un buen modo de abrir la conversación.

2. Conoce tu valor y haz que se perciba

Básate en tus logros para defender tu postura y no sólo en el tiempo que llevas en esa empresa. «Comprender cómo encajas dentro del panorama general de la empresa y qué aportas a tu trababajo, así como ser capaz de explicárselo de forma clara y concisa a tu superior, son pruebas de que te lo has preparado bien», recomiendan desde GoodHire.

3. Ten una conducta profesional

Si te sientes frustrado o estás nervioso, debes disimular. Lo mejor es estar comedido durante la conversación a pesar de que, por los años que llevas en la empresa, tu jefe tiene una idea de cómo es tu personalidad.

4. Negocia otras condiciones, no sólo el salario

Piensa en vacaciones, cursos de formación, horarios flexibles o comida incluida en el trabajo. Son otras condiciones laborales que te pueden interesar. Desde GoodHire añaden que «algunas lo hicieron muy bien porque obtuvieron acciones de una empresa que fue comprada después y así transformaron las acciones en efectivo al instante».

5. Sé razonable

Siempre habrá una contraoferta a nuestra propuesta de aumento de sueldo. Por lo tanto, lo mejor es pedir un 10% más de la cifra que considerarías aceptable, ni más ni menos.

6. Identifica el momento adecuado

«Tienes que decidir si estás dispuesto a seguir si la respuesta acaba siendo que no. Yo nunca lo plantearía como un ultimátum al empleador actual, pero, ¿de verdad quieres seguir en una empresa en la que al parecer no valoran tu contribución como mereces?», advierte GoodHire.