Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles La venta de las plazas para esta temporada está abierta desde principios de octubre

Dos pensionistas miran ofertas en una agencia de viajes con publicidad de los viajes del Imserso, en una imagen de archivo.

Ana de Dios Lunes, 27 de octubre 2025, 07:55 Comenta Compartir

El nuevo programa de viajes del Imserso para la temporada 2025-2026 ya está en marcha. En la Región de Murcia, al igual que en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Melilla, salieron a la venta el pasado 8 de octubre. Dos días antes, se inició en el resto de autonomías, Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Se trata de una edición con bastantes novedades respecto a la anterior, la tarifa reducida de 50 euros, la posibilidad de viajar con mascotas o el suplemento de 100 euros para quienes reserven más de un viaje por temporada.

Para este año se han ofertado un total de 879.213 plazas, de las cuales 440.284 corresponden al turismo de costa peninsular, 228.142 al turismo de costa insular y 210.787 al turismo de escapadas, con unos precios que rondan entre los 124 € hasta 564 € aproximadamente. Sin duda, sus bajos precios hacen que los pensionistas decidan viajar y es el motivo por el que triunfan tanto estos viajes, tanto que los destinos más atractivos se agotan rápidamente.

Cómo consultar la disponibilidad de los viajes

Sin embargo, hay otros en los que todavía quedan plazas disponibles y comprobarlo es muy sencillo. Para conocer qué destinos cuentan con plazas puedes acceder a la web Turismo Social, donde se actualizan en tiempo real las fechas, precios y disponibilidad. El primer paso es contar con la acreditación del Imserso, un documento que llega por correo postal e incluye una clave personal de cuatro dígitos. Con esa información, el usuario debe acceder a la web y dirigirse al apartado «Reserva tu viaje».

Una vez será necesario que introduzcas el número de DNI o NIE junto con la clave personal. Completado este paso, el sistema mostrará las opciones de búsqueda, donde se pueden seleccionar criterios como el origen, destino, tipo de viaje (con o sin transporte), zona geográfica, fecha y duración.

Tras confirmar los datos, la página muestra un calendario con los días disponibles marcados en verde, mientras que las fechas con lista de espera aparecen en azul. Si hay plazas libres, el usuario puede hacer clic sobre el día elegido, revisar el hotel, habitación y precio, y completar la reserva online. En caso de que no haya disponibilidad, también es posible apuntarse a la lista de espera, para acceder a una plaza en caso de cancelación.

Por el contrario si la fecha aparece en rojo, significará que el destino está completo y que no se permite apuntarse en la lista de espera.

