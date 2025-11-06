Ya puedes apuntarte al programa de balnearios del Imserso de 2026: guía fácil para solicitar tu viaje El pack incluye estancias de diez días con pensión completa y una serie de tratamientos

Los viajes del Imserso ofrecen cada año un amplio abanico de oportunidades para que los pensionistas hagan sus maletas y desconecten durante unos días. El precio de estas escapadas depende del destino, la temporada y el número de días. De este modo, los interesados pueden escoger sus vacaciones en función de sus preferencias y capacidad económica de su bolsillo. Este programa se abrió a principios del mes de octubre, aunque los usuarios todavía pueden consultar las plazas disponibles del Imserso para cada destino en la página web oficial.

El organismo vuelve a abrir una nueva convocatoria orientada al relax y el disfrute: el Programa de Termalismo. Se trata de una iniciativa que ofrece estancias en balnearios repartidos por toda España. El plazo para apuntarse se ha abierto el 4 de noviembre y estará disponible hasta el 31 de octubre de 2026, ya que se realiza en dos plazos: los que quieran viajar de febrero a agosto, pueden solicitar su participación hasta el 4 de diciembre de 2025 y, para los turnos de septiembre a diciembre, hay de margen hasta el 15 de mayo de 2026.

Requisitos

Hay una serie de condiciones para poder beneficiarse de esta convocatoria. Está dirigido a los siguientes colectivos: pensionistas de jubilación o de incapacidad permanente; pensionistas de viudedad con una edad igual o superior a 55 años; personas que sean pensionistas por otros conceptos o que perciban prestaciones o subsidios por desempleo y tengan 60 o más años; y, por último, personas aseguradas o beneficiarias del Sistema de la Seguridad Social español a partir de 65 años.

El organismo insiste en que los solicitantes deben poder valerse por sí mismos para realizar las actividades básicas de la vida diaria, necesitar los tratamientos termales solicitados y carecer de contraindicación médica para la recepción de los mismos. Los beneficiarios también podrán ir acompañados por el cónyuge, pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia sin necesidad de que estos reúnan alguno de los requisitos exigidos.

¿Qué incluye el programa?

Los viajes tendrán una duración de diez días (nueve noches) e incluyen alojamiento en habitaciones dobles, pensión completa y una serie de tratamientos termales básicos. Este paquete de servicios integra un reconocimiento médico al ingresar en el balneario, un tratamiento termal prescrito por el personal médico del balneario, seguimiento médico del tratamiento, actividades de ocio y tiempo libre ofertadas gratuitamente por el balneario y una póliza de seguro. Hay que tener presente que el precio no incluye los desplazamientos, que tendrán que realizarlos los beneficiarios por sus propios medios.

Para apuntarse, el organismo recomienda realizar la solicitud telemáticamente a través de la sede electrónica del Imserso. No obstante se puede descargar el modelo de solicitud de la página web o de la propia sede electrónica y enviarlo por correo con un sobre franqueado a la dirección 'Programa de Termalismo del Imserso, apartado de correos 61.285, 28080 Madrid'.

