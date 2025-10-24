La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. C.

Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

El tribunal impone al procesado una pena de un año de cárcel y 1.000 euros de indemnización por daño moral a la mujer, que se sometió a un tratamiento contra las ETS

Juan Cano

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Se conocieron en una aplicación de citas. Quedaron, dieron un paseo y acabaron en la casa de ella para mantener sexo. Consentido, pero con preservativo. ... La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de condenar a un hombre por quitarse el condón durante el coito sin avisar a la mujer, que pasó meses muy preocupada ante la posibilidad de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  2. 2 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  5. 5 El incendio de un camión en el Puerto de la Cadena provoca retenciones en la autovía A-30
  6. 6

    Ryanair eleva un 37% las plazas en Corvera este invierno frente a su recorte en España
  7. 7 Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta
  8. 8 Rescatan a una kitesurfista por no poder salir del Mar Menor durante dos horas
  9. 9

    El Puerto de Cartagena mejorará el acceso a la cala de la batería de San Isidoro y Santa Florentina
  10. 10

    La Comunidad renueva tras más de 20 años la ley regional del Voluntariado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida