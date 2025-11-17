La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. R.C.

El presidente de la Conferencia Episcopal dice que la renuncia del obispo de Cádiz «puede ser aceptada próximamente»

Luis Argüello asegura que León XIV está «informado» de la investigación por abusos al titular de la diócesis de Cádiz y Ceuta

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:58

El Papa León XIV ha afrontado hoy la situación del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, del que la semana pasada se supo que ... está siendo investigado por el Vaticano por un supuesto caso de abusos sexuales a menores, durante la reunión que ha mantenido en la Santa Sede con los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Según ha asegurado tras la cita el presidente del episcopado y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, «podría ser aceptada próximamente» la renuncia de Zornoza, de 76 años, que ya presentó al Papa su solicitud para jubilarse al cumplir los 75, como marca el derecho canónico.

