La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Premios CIONET Vocento 2025: los mejores proyectos tecnológicos y líderes digitales del año

Premios CIONET Vocento 2025: los mejores proyectos tecnológicos y líderes digitales del año

Por quinto año consecutivo, CIONET, la comunidad global de líderes digitales, y Vocento galardonan los mejores proyectos de transformación tecnológica ('Proyectos y Líderes Digitales') puestos en marcha en España

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:30

Comenta

Los Premios CIONET Vocento 2025 reconocen los logros de los equipos especializados en tecnología de diversas compañías, evaluados por un jurado compuesto por reputados profesionales de la comunidad tecnológica. El evento se celebra en la sede de Vocento en Madrid, con el patrocinio de MOEVE, Kyndryl y Software One.

Los galardones, un referente en el sector, premian el impacto diferencial de las acciones emprendidas en plena era de la transformación digital y la sostenibilidad, desde las propias de la Inteligencia Artificial o el Big Data a la ciberseguridad, las operaciones cloud… Vectores todos que contribuyen al progresivo desarrollo de la economía del siglo XXI.

Ejemplos de innovación en su más amplio sentido, en la forma de trabajar, pero también en la de pensar, para consolidar este acelerador de competitividad empresarial. Ejemplos de liderazgo pero, ante todo, de trabajo en equipo, en una celebración del esfuerzo colectivo definida por Juan Carlos Fouz, Managing Partner de CIONET Iberoamérica como «una fiesta de las personas y de la tecnología, con la presencia de los arquitectos del futuro al definir el curso de la innovación».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  6. 6

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  7. 7 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  8. 8

    Visto bueno a la expropiación de parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia
  9. 9 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 19 de noviembre de 2025
  10. 10

    Doce familias de Molina de Segura denuncian que llevan tres semanas sin agua por una disputa vecinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Premios CIONET Vocento 2025: los mejores proyectos tecnológicos y líderes digitales del año