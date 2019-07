Una pareja cría 15 hijos de acogida y uno propio en 40 años

«Pedro Sánchez nos preguntó cómo nos habíamos atrevido»

La gran dedicación de Andoni Colás y Marian Martín bien les ha valido recibir una medalla en el Palacio Real. Sin embargo, no todo el mundo entendió la decisión que tomaron a sus veinte años. «Mi padre me decía que me casara y no me metiera en estos asuntos. Por aquel entonces yo estudiaba Pedagogía y Marian trabajaba en la biblioteca del seminario», recuerda Colás. Pese al shock inicial, el nacimiento de su hijo biológico en 1986 y los primeros años de cuidados ayudaron a unir aún más a esta gran familia de distintos orígenes. «Venían cuñados y otros familiares a visitarle y, cuando empezó a hablar, todos los niños terminaron acercándose más a nuestras familias de origen y a llamarles tíos, tías…», recuerda con cariño Colás, quien aconseja a los padres no dejar de lado la autoridad durante la crianza. «No ponerles límites es una forma de maltrato, los jóvenes no necesitan otro amigo más, sino tener padres que les guíen», recomienda. Esta pareja humilde se aguantó los nervios que le producía estar ante el Rey al recibir la Medalla al Mérito Civil. «Si nuestro ejemplo sirve a otros padres, adelante. El presidente Pedro Sánchez nos preguntó cómo nos habíamos atrevido a acoger a tantos niños, pero hay cosas más complicadas», sonríe Colás.