«¿Te han parado alguna vez para pedirte los triángulos? Pues con la V-16 lo mismo» Tráfico dice que la Guardia Civil «no va a salir en tromba a la caza» de los conductores que no lleven la baliza a partir del 1 de enero, pero insiste en que «no habrá prórroga»

A partir del 1 de enero, dentro de apenas tres semanas, entra en vigor la norma que obliga a llevar en los vehículos la baliza de señalización V-16 conectada. Son nada menos que 30 millones de propietarios de turismos, furgonetas, camiones de menos de 3.500 kilos y autobuses los obligados a comprar este dispositivo luminoso, que ha sido el rey del 'black friday' y que todo indica que será uno de los regalos estrella de Papa Noel. La Dirección General de Tráfico (DGT) no deja de aclarar dudas sobre estas nuevas balizas que sustituyen a los tradicionales triángulos reflectantes, en vigor desde 1999, pero unas recientes declaraciones del máximo responsable de Tráfico, Pere Navarro, en las que hablaba de «flexibilidad» sobre la ejecución de la medida han generado dudas acerca de una posible prórroga en la adquisición de la V-16.

«No habrá prórroga de ningún tipo», han asegurado este martes fuentes de Tráfico, que confirman, sin embargo, que la DGT será «flexible» a la hora de aplicar la norma en los primeros compases de su entrada en vigor, porque «no se trata de ir a la caza del conductor para sancionarle», sino de «consolidar este sistema» y que los conductores se familiaricen con el uso de esta nueva tecnología.

Esas mismas fuentes insisten en que Tráfico no contempla que se vayan a establecer controles específicos en las carreteras españolas para «cazar» a conductores que no lleven en sus vehículos la V-16, «como tampoco se ha hecho hasta ahora con los triángulos de señalización», apostillan. «¿Cuántas veces te han pedido los triángulos?», preguntan al periodista, que contesta que en 26 años, ninguna. «Pues con la V-16 lo mismo». «Es una medida de seguridad vial más de las muchas que pone en marcha la DGT, pero desde luego hay otras más importantes, como no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas o respetar los límites de velocidad», aseveran.

Seguridad vial ante todo

En Tráfico creen que la implantación de la V-16 conectada supone un salto adelante en materia de seguridad vial, pero que se está «haciendo un mundo de todo esto», pese a que su obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2026 «se anunció hace cinco años». «El objetivo», insisten, «no es poner denuncias; es informar a los conductores por su propia seguridad y para que se familiaricen con el dispositivo. Los agentes de la Guardia Civil no van a salir en tromba a las carreteras con idea de comerse a quien no lleve el dispositivo. Si alguien no lo lleva se le informará de que debe adquirirlo por su propia seguridad, y en el caso más extremo, la multa es de 80 euros, que no son 200 euros. Pero las denuncias serán anecdóticas, al igual que sucede con los triángulos, porque en materia de seguridad vial, hay otras prioridades. ¿A cuántos conductores que la Guardia Civil para se les pide que enseñen los triángulos?», insisten desde la DGT.

Tráfico reitera que la V-16 conectada, cuyo precio ronda los 40-50 euros, sitúa a España como referente europeos en seguridad vial. «Evita riesgos innecesarios (cada año se registran entre 20 y 25 fallecidos por atropello tras bajar del vehículo en una situación de emergencia, aunque no todos los casos están relacionados con la colocación del triángulo) y aporta información vital a los demás usuarios de la vía», explican desde la DGT. Recuerdan, en este sentido, que la baliza no actúa como canal de aviso a las emergencias, al seguro o a la grúa, lo que sigue correspondiendo al conductor. »Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia», señalan.

Tráfico también ha aclarado que las V-16 válidas son las homologadas por la DGT y que aquellas sin conectividad no cumplen con la normativa. Las balizas homologadas llevan incorporada una tarjeta SIM, que transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Esta conectividad da una 'visibilidad virtual', y permite informar al resto de conductores que circulen por esa carretera, a través de los navegadores o de los paneles de mensaje variable, que hay un vehículo parado y adopten las medidas de seguridad al acercarse a esa incidencia.

Facua-Consumidores en Acción acusó la semana pasada a DGT de estar «favoreciendo un fraude comercial masivo» al no actuar contra la venta de balizas de emergencia V-16 no homologadas, aquellas que no están conectadas con Tráfico y que no tienen el sistema de conectividad a través de la tarjeta SIM. Tráfico insiste en que las homologadas son las que aparecen en su web, con más de 200 marcas comerciales.