Rafael Zornoza, el primer obispo español investigado por un presunto caso de pederastia. R. C.

El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

León XIV ha aceptado su renuncia como obispo de Cádiz y ha nombrado a Darío Valdivia como nuevo administrador apostólico de esa diócesis

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta Rafael Zornoza, de 76 años, y al que el Vaticano investiga por pederastia, ... según ha anunciado este sábado la Conferencia Episcopal (CEE) en un comunicado en el que da a conocer que León XIV ha nombrado a Darío Valdivia nuevo administrador apostólico de esa diócesis. Zornoza es el primer obispo español investigado por un caso de abuso sexual a un menor que se habría cometido en los años 90 del siglo pasado en el seminario de Getafe, que entonces dirigía. El caso está siendo investigado por el Tribunal de la Rota, pero el papa León XIV ya ha decidido apartarlo como responsable de la diócesis de Cádiz y Ceuta. A partir de ahora será obispo emérito. El Santo Padre ha nombrado en su lugar a Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, aceptando la renuncia presentada por Zornoza.

